Yenilenen DS 4 Türkiye'de

Dünya çapında premium segmentteki pazar payını artırmaya devam eden DS Automobiles, son olarak yenilenen DS 4 modelini Türkiye'de satışa sundu.

DS 4, Türkiye'de ilk etapta Trocadero versiyonu ve BlueHDi 130 motoru ile 1 milyon 80 bin 600 TL'den başlayan fiyatla satışa sunuluyor.

DS Automobiles Genel Müdürü Selim Eskinazi

"Premium kompakt segmentin ana hatlarını yeniden belirlemek için tasarlandı"

DS 4 ile ilgili olarak DS Automobiles Genel Müdürü Selim Eskinazi; "Festival Automobile International tarafından en güzel otomobil ödülüne layık görülen yeni DS 4 için teknik platformumuz üzerine yapılabilecek en güzel tasarımlardan birine imza atılması hedeflendi. DS Aero Sport Lounge konseptinden ilham alınarak oluşturulan yeni DS 4, ana hatlarıyla atletik, oldukça kaslı, kompakt ve büyük jantlarıyla da hem aerodinamik, hem etkili ve hem de karizmatik bir otomobil oldu. Premium kompakt segmentin ana hatlarını yeniden belirlemek için; modern ve çekici SUV Coupe ile geleneksel kompakt hatchback harmonisi yakalandı" dedi. Eskinazi ayrıca; "DS 9 ve DS 7'ye ek olarak Türkiye pazarına sunduğumuz DS 4 ile markamızın her alanda etkinliğini artırmayı hedefliyoruz" diye sözlerini tamamladı.

Modern SUV Coupe ile kompakt hatchback bir arada

DS 4, kompakt hatchback sınıfında yeni bir tasarım anlayışını uyguluyor. 1,83 metrelik genişliği ve 20 inçe kadar hafif alaşım jant seçeneklerine sahip 720 mm'lik büyük tekerlekleri ile, kompakt 4,40 metrelik uzunluğu ve 1,47 metrelik yüksekliği otomobile güçlü bir görünüm katıyor.

Gizli kapı kolları, yan tasarımdaki yüzeyler ile uyum sağlıyor. Gövde tasarımı ile aerodinamik tasarımlı ve 19 inçlik jantlara sahip büyük tekerleklerin oranı DS Avro Sport Lounge konseptinden geliyor. Arka tarafta tavan, teknik bilgi birikiminin bir göstergesi niteliğindeki emaye yüzey baskılı arka camın dik kavisiyle oldukça aşağı uzanıyor. Arka çamurluklar, kıvrımları ve C sütununu vurgulayan, DS logosunu taşıyan siyah renkli keskin köşeleri ile fit ve güçlü bir tasarım ortaya koyuyor. Arkada lazer kabartmalı pul efekti ile yeni nesil özgün aydınlatma grubu bulunuyor. Dış tasarımı tamamlayan bir unsur olarak DS 4, ikisi yeni olmak üzere tam 7 farklı renk seçeneğine de sahip.

Teknolojik farlar

DS 4'ün ön yüzü yeni, kendine has far grubuyla dikkat çekiyor. Standart olarak tümüyle LED'lerden oluşan oldukça ince farlar sunuluyor. Farlar ek olarak; her iki tarafta iki LED hattından, toplam 98 LED'den oluşan, gündüz farlarını da içinde barındırıyor. DS Automobiles tasarım imzalarından DS Wings, farlarla ızgarayı birbirine bağlıyor. Tercih edilen modele bağlı olarak bu detay, üç boyutlu ızgarada öne çıkan kademeli büyüklüklerde elmas ucu motifleri bulunan iki parçadan oluşuyor. Ek olarak, uzun kaput, hareket sağlayarak silüete dinamik bir görünüm katıyor. Daha dinamik olan DS 4 Performance Line ise siyah tasarım paketiyle siyah dış süslemelere (DS Wings, arka aydınlama grubu arasındaki şerit, ızgara ve yan cam çerçeveleri) ek olarak dikkat çeken siyah alaşım jantlar ve cömertçe Alcantara® kaplı özel iç mekan tasarım konseptine sahip.

Sade ve akışkan iç tasarım

Model, dijital, akıcı ve ergonomik bir iç mekana sahip. İşlevleri kadar tasarımı da düşünülen her bir parça bir bütün olarak birbiriyle bağlantılı. Seyahat sanatı, deneyimi kolaylaştırmak için üç arayüz bölgesinde gruplanan yeni kontrol düzeni kullanılarak gösteriliyor. Usta saat zanaatkarlarından ilham alınan Clous de Paris işlemeleri ile DS Air'in gizli havalandırma çıkışları dikkat çekiyor. Bu, orta konsol tasarımının akıcı ve düzenli bir şekle sahip olmasını sağlıyor.

DS 4'ün içi, iki birleşik alandan meydana geliyor: Konfor için bir temas bölgesi ve farklı arayüzler için interaktif bölge. Cam kontrolleri için iki tonlu uygulama, bilişsel algılamayı tetiklemek için tasarlanmış. Malzemeleri arasında farklı deri türleri ve Alcantara, yeni döşeme teknikleri kullanılarak DS 4'ün iç tasarımı zarafet ve teknolojiyi harmanlıyor.

İçerideki ahenk hissi, kişiselleştirilebilir ambiyans aydınlatması ile vurgulanıyor. Bu şekilde dolaylı olarak, yan özelliklerin altını çizmek ve genel sakinlik hissine katkıda bulunmak amaçlanmış.

Motor

Türkiye'ye ilk etapta Trocadero versiyonu ve BlueHDi 130 motor seçeneği ile giriş yapan DS 4 modeli, 8 ileri tam otomatik şanzıman ile satışa sunuluyor. 130 beygir güç ve 300 Nm'lik tork değerine sahip olan bu motor ile DS 4, 0'dan saatte 100 kilometre hıza olan çıkışını yalnızca 10,3 saniyede tamamlayabiliyor. 203 km/sa'lik son sürate sahip olan modelin en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi ise yakıt tüketimi. Verimliliğin ön planda olduğu DS 4, bu performansı 100 kilometrede 3,8 litrelik karma yakıt tüketimi verisi ile sunuyor.

Güvenlik

DS 4 Trocadero BlueHDi 130, yüksek seviye güvenlik donanımlarının yanı sıra, hem sürücüye hem de yolcululara yüksek konfor sunan standart donanım listesi ile de dikkat çekiyor. 10" Multimedya Ekranlı Müzik ve Eğlence Sistemi, Navigasyon, Kablosuz Mirror Screen (Apple CarPlay, Android Auto), Geri Görüş Kamerası, İki Bölgeli Otomatik Klima, Otomatik Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, toplam dört adet USB bağlantısı, DS Air Gizli Havalandırma Sistemi, Gizli Kapı Kolları, DS Smart Touch dokunmatik kumanda ekranı, sekiz renkli PolyAmbient Ambiyans Aydınlatması, Elektrikli Bagaj Kapağı, Açılır Cam Tavan, 19¨ Firenze Hafif Alaşım Jantlar, Aktif Güvenlik Freni, Aktif Şerit Takip Yardımcısı, Hız Sabitleyici ve Sınırlayıcı gibi özellikler öne çıkanlardan yalnızca bazıları olarak dikkat çekiyor.

