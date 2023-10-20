Yenilenen Citroen C3 tanıtıldı

Citroen, B segmentindeki temsilcisi C3 modelinin dördüncü neslini elektrikli versiyonu ile tanıttı.

İlk nesli 2002 yılında yollara çıkan ve günümüze kadar 5,6 milyondan fazla satılan C3, dördüncü neslinde tamamen elektrikli e-C3'ün de seriye eklenmesiyle elektrikli versiyona da kavuştu.

Citroen C3, markanın Avrupa satış hacminin yüzde 29'unu temsil ederken sadece 2022 yılında, Avrupa B segmentinden yüzde 11 pay aldı. Elektrikli e-C3 ise Citroen için yeni bir dönemi işaret ediyor. Avrupa'da üretilecek tamamen elektrikli e-C3'ün Avrupa'da ulaşılabilir bir fiyat seçeneği ile sunulması hedeflenirken, 1.2 litrelik 100 HP benzinli motorlu ve manuel şanzımanlı seçenekleri de 2024'ün son çeyreğinden itibaren eş zamanlı olarak Türkiye'de de satışa sunulacak. Bu iki versiyonunun yollara çıkmasının ardından 1.2 PureTech 100 HP eDCT6 MHEV de model gamdan eklenecek.

Citroen e-C3, Fransız üreticinin diğer modellerinden tanıdığımız Citroen Advanced Comfort Süspansiyon sistemine sahip olacak. Daha yüksek ve daha köşeli tasarıma sahip model, önceki model ile benzer bir alan kaplamasına rağmen, 100 mm artırılan ve araçtan iniş-biniş kolaylığı sağlayan daha yüksek sürüş pozisyonuyla dikkat çekiyor. Ayrıca araç sahiplerinin tasarım tercihlerini yansıtacak dış koruyucu öğeler de yeni tasarımlı B-Hatchback'de sunulmaya devam ediyor.

Süspansiyon sistemi Progressive Hydraulic Cushions aşamalı hidrolik stoperlerin kullanılması sayesinde uçan halı hissi veren sürüş konforu sunacak. Mekanik stoperler yerine amortisör ve yay ile birlikte; biri sıkıştırma, diğeri geri-basma için iki stoper kullanılıyor. Daha yumuşak sıkıştırma ve geri-basma etkisi için yay ve amortisör, hidrolik stoperin de yardımıyla dikey hareketleri birlikte kontrol ediyor. Büyük darbelerde yay ve amortisör, hidrolik stoperlerle birlikte hareketi, kademeli olarak yavaşlatıyor ve hareket sonundaki sarsıntıları önlüyor. Enerjiyi emen ve daha sonra bir kısmını darbe olarak geri veren mekanik stoperlerin aksine, hidrolik stoper bu enerjiyi emiyor ve dağıtıyor.

Yeni e-C3'ün geniş iç mekanı, bir evin oturma odasına benzer bir ortam sağlamak üzere şekillendirilmiş. Modelin yeni desenli Citroen Advanced Comfort Koltukları, özel olarak tasarlanmış. İlk temasta hoş ve yumuşak bir his sağlamak ve mesafe ne olursa olsun destekleyici bir sürüş sunmak üzere ilave köpük kullanılmış.

Modelde 1,57 m yükseklikte ön koltukta daha kontrollü ve güven veren, yüksek ve yola hakim bir sürüş pozisyonu için 30 mm daha fazla baş mesafesi sağlayan tamamen yeni tasarım anlayışı hakim. Citroen e-C3, sadece 19 mm daha uzun ve 6 mm daha geniş. Buna rağmen neredeyse her boyutta önceki modele göre daha geniş iç mekana sahip. Arka yolcu dirsek mesafesi 19 mm, ön ise 21 mm ile pazar ortalamasının üstünde yer alıyor. Ayrıca arka koltuk diz mesafesi de ortalamanın en az 20 mm üzerinde…

Daha uzun iç mekan; kapı panelleri, orta konsol ve orta kol dayamanın altında kullanışlı ve akıllı saklama alanları ve ayrıca orta konsolda kablosuz telefon şarj sistemi de yer alıyor. 60/40 oranında yatan arka koltuk sırtlıkları ve arka çamurluklar arasındaki 1015 mm'lik genişlik ile daha büyük nesneleri taşıma kolaylığı da sağlıyor. Bagaj hacmi ise standart konumda 310 litre…

Önceki modeldeki 135 mm'lik yerden yükseklik, e-C3'de 163 mm olarak ayarlanmış.

Stellantis'te bir ilk olarak, Citroen e-C3, BEV'e özel Akıllı Otomobil Platformu ile 320 km'ye kadar WLTP sürüş menzili sağlamak için 44 kWsa LFP (Lityum Ferro Fosfat) bataryayı kullanıma sunuyor. 100kW DC hızlı şarj özelliği ile 26 dakikada yüzde 20'den yüzde 80'e şarj olanağı da sağlıyor. Standart AC şarj 7 kW ile yüzde 20'den yüzde 80'e yaklaşık 4 saat 10 dakikada şarj performansı sunuyor. 11 kW seçeneği ise 2 saat 50 dakika sürüyor. Ev ya da iş yerinde bir Wallbox ve ayrıca dışarıda halka açık şarj istasyonlarında düzenli olarak şarj etmek için ideal olan standart Mod 3 kablo ile hem ev hem de halka açık AC şarj noktalarına erişim kolaylığı sağlıyor. Kablo, tek fazlı 7,4 kW veya üç fazlı 11 kW duvar kutusuyla şarjı destekliyor.

Yeni e-C3, 83 kW (113 HP) elektromotor ve tam otomatik şanzımanı ile 0-100 km/s hızlanmasını yaklaşık 11 saniyede tamamlayabiliyor ve yaklaşık 135 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor.

C-Zen Lounge adı verilen iç mekan mimarisi geniş ön cam, iki yanda dikey havalandırma kanalları ve grafik öğelerle yatay bir ön konsol mimarisi oluşturuyor. Böylece sürücü ve ön yolcu, geniş bir kemerden bakıyormuşçasına açık ve düzenli bir ön görüş açısına sahip oluyor. Ön konsol, üstte teknik unsurlar ve altta kumaş kaplı rahat bir kanepe tasarım tarzı olmak üzere iki bölüme ayrılmış durumda. Aşağıdaki kumaş kaplı ve yumuşak kıvrımlı yatay kanepe tasarım tarzı bölüm, konfor ve rahatlık hissini güçlendirirken, kokpite sıcaklık ve kendine has görsel bir karakter katıyor.

Citroen e-C3, araç bilgilerini ön konsolun üst kısmı ile ön camın alt kısmı arasındaki parlak siyah bölüme yansıtan yeni Citroen Head-Up Display'i ilk kez kullanıyor. Bu akıllı çözüm, geleneksel Head-Up Display ve gösterge paneli örneğinde olduğu gibi, bilgilerin iki kere gösterilmesini önlüyor ve sürücüye ihtiyaç duyduğu tüm önemli bilgileri, gözlerini yoldan ayırmadan kolayca sağlıyor. Yeni kompakt, çok işlevli direksiyon, daha küçük ve kullanımı daha kolay. Ayrıca Citroen Head-Up Display çalışırken bilgilerin rahat görünmesi için derinlik ve yükseklik ayarı da yapılabiliyor.

Ön konsolun ortasında, hafifçe sürücüye dönük 10,25 inçlik renkli bir bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. Özel bir uygulamaya sahip My Citroen Play ile Akıllı Telefon Kiti sayesinde kullanıcı, kendi cihazı üzerinden müzik, radyo, çağrı ve navigasyon işlevlerine erişebiliyor.

Ürün gamının tepe noktası ile 17 inç elmas kesim alaşım jantlar, ön LED farlar, LED arka stop lambaları, karartılmış arka camlar, Citroen Advanced Comfort Süspansiyon, Citroen Advanced Comfort TEP/Kumaş koltuklar, iki tonlu gövde rengi, dekoratif tavan rayları, akıllı telefon ekran yansıtma özelliğine sahip 10,25 inçlik renkli dokunmatik ekran, elektrikli katlanır ve ısıtmalı yan aynalar, otomatik klima, 3D navigasyon, kablosuz şarj, geri görüş kamerası, elektrokrom dikiz aynası, Elektrikli park freni, Akıllı Far Asistanı, Aktif Güvenlik Freni, yeni Citroen Head-Up gösterge, otomatik farlar, arka park sensörleri, arka spoyler, hız sabitleme ve 6 adet hava yastığı sunuluyor.

Yeni e-C3, Beyaz, Mavi, Kırmızı, Gri ve Siyah olmak üzere 5 farklı gövde rengiyle sunulacak. Citroen'in çift renkli kontrast tavan özelliği, en üst versiyonunda siyah veya beyaz renkte standart donanım olarak sunulacak. Ayrım noktasını, saca işlenen C sütunundaki keskin bir çizgi oluşturuyor.

İlk kez 2022 Citroen Oli konseptinde ön gösterimi yapılan yeni tasarımda, dikey ve yatay unsurlar, teknik bir tarzla kontrast oluşturuyor. Daha uzun ve daha dikey ön cephe, merkezi olarak konumlandırılan ve parlak siyah yatay ızgara ile tamamlanan, çift şeritli yeni marka logosuna ev sahipliği yapıyor. İlk kez Citroen Oli konsept aracında görülen yeni, özgün ön ve arka aydınlatma tasarımı da önemli unsurlar arasında. Neredeyse bıçak gibi görünen bir dikey ve iki yatay lensten oluşan, benzersiz üç seviyeli aydınlatma imzasına sahip. Kısa, yüksek ve yatay motor kaputu, teknik olarak şekillendirilen yüzeylere sahip. Bu, dikey ön profille ışığı ve kontrastı yakalayarak büyük ve daha dik ön camı besliyor ve araca daha fazla hacim ve güvenlik hissi sağlıyor.

Yan profilde, teknik ve alttan kesik çizgiler, kemer hattı boyunca yeni imza aydınlatma kümelerine ve kapı panellerindeki ince kıvrımlara doğru akıyor. İmza niteliğindeki kimlik, bagaj kapağının alt kısmındaki teknik çizgilerle arka tarafta da devam ediyor. Yukarıda, ön cephede kullanılan şeritteki deseni içeren ve büyük, merkezi yeni oval Citroen logosunun yanlarını dolduran yatay, parlak siyah dekoratif bir şerit yer alıyor. Yeni imzalı arka aydınlatmalar aracın köşelerine doğru uzanıyor ve ön farları yansıtan iki yatay ve bir dikey mercekten oluşuyor. Bagaj kapağın altında köşeleri kaplayan tampon yer alıyor. 16 ve 17 inçlik çelik ve elmas kesim alaşım jantlar (en üst versiyonda standart) köşelerdeki konumu ile güçlü duruşu destekliyor. Otomobil, 4,01 m uzunluğu ve 1,76 m genişliği ile kompakt bir ayak izine sahip.

Citroen Avrupa'da güçleniyor

Citroen'in Paris yakınlarındaki Velizy-Villacoublay'deki Stellantis Otomotiv Tasarım Ağı tesisindeki stüdyoda tasarlanan e-C3, Avrupa'da Slovakya'daki Stellantis Trnava tesisinde üretilecek. Modelin Türkiye'de, 2024'ün son çeyreğinde müşterilerle buluşması hedefleniyor.

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