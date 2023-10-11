Yenilenen BMW R 1300 GS Kasım'da Türkiye'de

BMW’nin bugüne kadar ürettiği en yüksek performansa sahip boxer motoru ve aerodinamik yeni nesil tasarımıyla dikkat çeken Yeni BMW R 1300 GS, Kasım ayında ülkemizde satışa sunulacak.

BMW'nin bugüne kadar ürettiği en yüksek performansa sahip boxer motoru ve aerodinamik yeni nesil tasarımıyla dikkat çeken Yeni BMW R 1300 GS, Kasım ayında ülkemizde satışa sunulacak.

Yeni BMW R 1300 GS, BMW sürüş keyfini artıran yeni elektronik ayarlı süspansiyonları, gelişmiş sürüş asistanları ve fren yapma özelliğine sahip yeni hız sabitleme sistemiyle segmentinde öne çıkıyor.

Modelin merkezinde yer alan efsanevi iki silindirli boxer motor yeni eksantrik mili ve tahrik düzeniyle her zamankinden daha kompakt bir tasarıma sahip. 1300 cc hacmindeki bu ünite 145 beygir güç ve 149 Nm tork değerleriyle şimdiye kadar üretilen en güçlü BMW boxer motoru unvanını taşıyor. Geniş güç bandına yayılan yüksek tork ve çıktı değerleri sayesinde Yeni BMW R 1300 GS, her devirde ve viteste performansıyla dikkat çekiyor.

Kırk yılı aşkın bir süre önce R 80 G/S ile yeni touring enduro segmentini oluşturan BMW Motorrad, boxer motorlu GS ile o zamandan beri sürdürdüğü segmentinin tartışmasız liderliğini bir adım ileriye götürmeye hazırlanıyor. Yeni BMW R 1300 GS, gelişen tasarımı ve gövdede kullanılan materyallerin çeşitlenmesi sayesinde 12 kg daha hafif olarak BMW tutkunlarının karşısına çıkıyor. Tamamen yenilenmiş olsa da geleneksel tasarım çizgisini bünyesinde barındırmaya devam ediyor.

Önceki nesillere göre daha düz bir rampaya sahip, alüminyumdan üretilmiş yeni yakıt tankı, gövdenin daha hafif olmasını sağlarken R 1300 GS'in dinamik ve sportif yönünü vurguluyor. Başta Option 719 Tramuntana versiyonu ile sunulan Aurelius metalik yeşil renk olmak üzere tüm gövde renkleri ve keskin hatlarıyla Yeni BMW R 1300 GS, boxer GS temasını tamamen temsil ediyor.

Yeni süspansiyonun merkezinde önemli ölçüde optimize edilmiş ve önceki modele göre daha yüksek düzeyde sertlik sunan, çelikten yapılmış metal levha ana çerçeve yer alıyor. Arka çerçevedeyse çelik boru yapının yerini pres döküm alüminyum yapı alıyor. GS'in ayrıştırıcı özelliklerinden Yeni EVO Telelever ve revize edilmiş EVO Paralever daha fazla gidon hassasiyeti ve sürüş stabilitesi sağlıyor.

BMW Motorrad, önceki nesil Dynamic ESA elektronik destekli süspansiyon sistemini Yeni BMW R 1300 GS'te yeniledi. Yeni sistem sayesinde üst düzey sürüş güvenliği ve eğlenceli kullanım imkanı bir arada sunuluyor.

Yeni Dinamik Ayarlı Elektronik Süspansiyon (DSA) artık bir adım daha ileri gidiyor ve ön ile arka süspansiyonların ayarını seçilen sürüş moduna, sürüş koşuluna ve sürüş durumuna bağlı olarak yay sertliği ayarıyla birleştiriyor. Yayların otomatik olarak ayarlanması motosikletin üzerindeki yükün de daha dengeli olmasını sağlıyor. Bu teknoloji sayesinde Yeni BMW R 1300 GS, tüm yol koşullarında daha da heyecan verici üst düzey sürüş deneyimini sürücüsüne yaşatıyor.

Yeni BMW R 1300 GS, adaptif araç yükseklik kontrolü ve spor süspansiyon olmak üzere iki yeni ek opsiyonel donanımı daha beraberinde getiriyor. Yeni BMW R 1300 GS, çalışma koşullarına bağlı olarak araç yüksekliğinin tam otomatik ayarlanmasını sağıyor. Böylece sürüş dinamikleri ve yana yatma özgürlüğünden ödün vermeden mümkün olan en yüksek konforunu tüm kullanım şartlarında sürücüye hissettiriyor.

Yeni BMW R 1300 GS yeni nesil üstün teknolojiye sahip süspansiyon sistemi sayesinde ön ve arkada 20 mm daha fazla yay hareketini beraberinde getiriyor. Bu özelliği sayesinde Yeni BMW R 1300 GS, spor süspansiyon ile arazi kullanımı ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Sürüş deneyimini artıran bu özelliklere ek olarak Yeni BMW R 1300 GS standart donanımında Rain, Road, Eco ve Enduro sürüş modlarını motosiklet tutkunlarına sunuyor.

Modelin fütüristik çizgilere sahip yeni tasarımlı farı, Matrix LED teknolojisini ve sürüş güvenliğini destekleyen özelliklere sahip.

Trafikte Yeni R 1300 GS'i daha görünür kılan bu donanım, her türlü ortamda sürücünün görüşünü artırıyor. Far, kısa ve uzun hüzme için iki ayrı LED ünitesinin yanında, gündüz farı ve park lambası için dört adet LED ünitesinden oluşuyor.

Yeni tasarlanmış LED sinyal lambalarına sahip üniteler, Yeni BMW R 1300 GS'in aydınlatma konseptini tamamlıyor.

Yeni BMW R 1300 GS uzun yolculuklarda kullanıcısına destek olan Sürüş Asistanları donanımıyla öne çıkıyor. Aktif Hız Sabitleme (ACC), Ön Çarpışma Uyarı Sistemi (FCW) ve Şerit Değiştirme Uyarısı (SWW) Yeni BMW R 1300 GS'in dikkat çeken özellikleri arasında bulunuyor.

Mesafe kontrolüyle birlikte çalışan Aktif Hız Sabitleme Sistemi, sabit hızla seyir halindeyken öndeki araçla mesafenin korunmasını sağlıyor. Ön Çarpışma Uyarı sistemi ise acil durumlarda sürücüye destek sağlayan fren yapma özelliğiyle sürüş güvenliğini artırıyor. Şerit Değiştirme Uyarısı, sağ ve soldaki şeritlerin kontrolünü sağlayarak dikiz aynasının kullanımını desteklerken güvenli şerit değişiminin sağlanmasına yardımcı oluyor.

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