Yenilenen BMW 5 Serisi için ön sipariş açıldı

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin elli yılı aşkın geçmişe sahip business sedan modeli BMW 5 Serisi Sedan sekizinci nesliyle satışa sunuldu.

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW'nin elli yılı aşkın geçmişe sahip business sedan modeli BMW 5 Serisi Sedan sekizinci nesliyle satışa sunuldu.

İzmir ve çevresinde gerçekleşen Türkiye lansmanı kapsamında yakından inceleme fırsatı bulduğum Yeni 5 Serisi Sedan, markanın "The Power Of Choice" yaklaşımıyla aynı gövdede farklı motor seçenekleri sunuyor. Model, içten yanmalı ve elektrikli motor versiyonlarıyla Türkiye'de yollara çıkmaya hazırlanıyor. Yılın son çeyreğinde teslimatına başlanacak olan Yeni BMW 520d xDrive Sedan 5 milyon 93 bin 800 TL başlangıç fiyatıyla ön sipariş açılırken, tamamen elektrikli versiyonu Yeni BMW i5 ise ön sipariş süreci için gün sayıyor.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, yarım asrı geçen tarihinde sunduğu ilklerle business sedan segmentinin standartlarını belirleyen BMW 5 Serisi'nin sekizinci nesliyle de yine iddialı geldiğini belirtti. Türkiye'de ön sipariş sürecine mild hybrid dizel versiyonu ile başladıklarını belirten Tiftik, "BMW'nin aynı gövdede farklı motor tipleri sunan Power of Choice yaklaşımı Yeni BMW 5 Serisi ile devam ediyor. İlk etapta mild hybrid teknolojisine sahip Yeni BMW 520d xDrive'ı Borusan Otomotiv Yetkili Satıcılarında görücüye çıkardık ve siparişleri toplamaya başladık. Yıl sonunda otomobilleri sahiplerine teslim edeceğiz. Tamamen elektrikli versiyon Yeni BMW i5 ise yılın son çeyreğinde siparişe açılacak. Yollara çıktığı 1972'den bu yana Premium segmentte büyük ilgi gören modelin bir kez daha otomobil tutkunlarının beğenisiyle business sedan sınıfında öncü olacağına inanıyorum." dedi.

BMW'nin yeni tasarım dili

Yeni BMW 5 Serisi Sedan'ın ön tasarımı, markanın imzası niteliğindeki BMW Böbrek Izgaralarının modern yorumu ve tipik dört bölümden oluşan farlarıyla dikkat çekiyor. BMW Iconic Glow Aydınlatmalı Böbrek Izgaraları lansman dönemindeki tüm otomobillerde yer alırken; Adaptif LED Farlar, yarı otonom sürüşe imkan tanıyan Sürüş Asistanı Professional ve 360 derece görüş sağlayan Park Asistanı Plus donanımları standart olarak sunuluyor.

Modelin arka bölümü ise L formundaki krom çıtalarla bezenmiş ve yere paralel olarak konumlandırılmış stop lambalarıyla değişime devam ediyor.

BMW 5 Serisi Sedan'ın iç mekanı, sürücü odaklı tasarımıyla öne çıkan BMW Kavisli Ekran ile kullanıcıları karşılıyor. 12,3 inç boyutundaki bilgi ekranını 14,9 inç büyüklüğünde multimedya ekranı tamamlıyor. BMW Kavisli Ekran sayesinde otomobilin içinde yer alan fiziksel düğmeler en az seviyeye indiriliyor.

Yeni BMW 7 Serisi ile birlikte tanıtılan BMW Interaction Bar, Yeni BMW 5 Serisi Sedan'da da araç içi kullanıcı deneyimini bir üst sınıfa çıkarıyor. Ambiyans aydınlatmayla birlikte inovatif bir kombinasyon yaratan sistem, ön konsoldan kapı içlerine kadar uzanarak Yeni BMW 5 Serisi içinde geçirilecek süreyi daha eğlenceli kılıyor.

Otomobilin yeniden tasarlanan direksiyonu düz alt kısmı ve üç kollu yapısıyla öne çıkıyor. Direksiyon üzerinde yer alan düğmeler sayesinde bilgi ekranı, multimedya ayarları ve Head Up Display ekranı kolaylıkla yönetebiliyor. Konsolun ortasında yer alan yeni vites seçici paneli ambiyans aydınlatması sayesinde araç içindeki premium havayı destekliyor.

Standart donanımlar

BMW 5 Serisi Sedan standart olarak sunduğu üst düzey donanımlarıyla öne çıkıyor.

BMW Head-Up Display, Adaptif LED Farlar, Panoramik Cam Tavan, 4 bölge Otomatik Klima, Kablosuz Şarj, Kristal İç Tasarım Ögeleri, Park Asistanı Plus, Sürüş Asistanı Professional, BMW Natural Interaction ve Arka Cam Perdeleri modelinin standart donanımları arasında yer alıyor.

Tasarıma şık bir dokunuş kazandıran BMW Iconic Glow Böbrek Izgaraları, tüm yolcular için konforu artıran Isıtmalı Ön ve Arka Koltuklar, yüksek kalitede ses deneyimi sunan Bowers&Wilkins Surround Ses Sistemi lansman dönemindeki tüm Yeni BMW 5 Serisi modellerinde yer alıyor.

BMW 5 Serisi'nin en çok tercih edilen dizel motor seçeneği de yeni modelle birlikte güncel teknolojilerle donatılarak ürün gamındaki yerini aldı. Daha düşük yakıt tüketimi, daha az karbon salımı ve daha yüksek performansı bir arada sunan Yeni BMW 520d xDrive'da kullanılan dört silindirli 2 litre hacmindeki dizel ünite 197 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. İçten yanmalı dizel motora ek olarak görev yapan mild hybrid özelliğinin destekçisi elektrikli ünite ise 11 beygir güç 25 Nm tork değeriyle dikkat çekiyor.

Yeni BMW i5 ile 582 km'ye varan emisyonsuz sürüş

Tamamen elektrikli Yeni BMW i5 eDrive30, 582 km'ye varan menzile sahip olup, 205 kW DC Şarj teknolojisi ile 31 dk'da yüzde 80 batarya doluluğuna ulaşıyor. Max Range fonksiyonu sayesinde limitli güç ve hız ile konfor özelliklerini kısıtlayarak menzilini yüzde 25'e kadar artırabiliyor.

Yeni BMW i5 eDrive30 218 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. Bu modelin 0-100 km/s hızlanması 7.9 saniye olarak gerçekleşiyor.

Modelin en güçlü versiyonu konumundaki Yeni BMW i5 M60 xDrive iki elektrik motoru sayesinde 601 beygir güç ve 795 Nm tork üretiyor. M Sport Boost teknolojisi sayesinde otomobilin motor torku anlık olarak 820 Nm'ye kadar çıkabiliyor. Böylelikle Yeni BMW i5 0'dan 100 km/s hızlanmasını 3.8 saniyede tamamlıyor.

Yazı: Önder Canözer & Fotoğraflar: BMW Türkiye

Mekan: Dikili – İzmir

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