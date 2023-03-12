Yenilenen Alfa Romeo Giulia ve Stelvio Türkiye'de!

Alfa Romeo Giulia ve Stelvio modellerinin yenilenen versiyonları Türkiye'de satışa sunuldu.

Lüks sportif sedan Giulia ve markanın sportif SUV'u Stelvio, Türkiye'de 2.0 litre 280 HP motor ve dört tekerden çekiş sistemi ve müşterinin araç konfigürasyonunu kolaylaştıran, sade bir ürün gamı yaklaşımı ile pazara sunuluyor. Her iki model de lansmana özel versiyon Competizione ve ayrıca Veloce donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor.

Mart ayından itibaren Alfa Romeo showroomlarındaki yerini alan Yenilenen Giulia'ya 2 milyon 499 bin 950 TL, Stelvio'ya ise 2 milyon 699 bin 950 TL'den başlayan anahtar teslim fiyatla sahip olunabiliyor.

İddialı tasarım

Yenilenen Giulia ve Stelvio'da ilk olarak markanın logosunun konumlandırıldığı ön ızgara ve iki ana hava girişinin olduğu alt ızgaralardan oluşan özgün Trilobo ızgaranın çağdaş yorumu dikkat çekiyor. Her iki otomobilin ön cephedeki değişimi 3+3 tasarımlı, yeni premium LED Matrix farlar ile destekleniyor. Bu görünüm, Tonale ile beraber hem güçlü bir aile duygusunu yaratıyor hem de markanın ikonik Alfa Romeo SZ Zagato ve Proteo konsept otomobiliyle ünlenen tasarım unsurlarını hatırlatıyor. Tarz ve sofistike teknolojilerin mükemmel birleşimini ortaya koyan LED stop lambalarının tasarımı ise her iki modelin sportif ruhunu yansıtacak şekilde yeniden yorumlanıyor. Yeni Giulia'da, şeffaf Led arka stop lampaları transparan çerçevelere sahipken yeni Stelvio koyu renk arka stoplar parlak siyah çerçevelerle vurgulanıyor.

Yeni ve tamamen dijital gösterge paneli

Yenilenen Giulia ve Stelvio, konforlu ve kesintisiz bir sürüş deneyimi sağlamak üzere gelişmiş teknolojiyle donatılırken, aynı zamanda Alfa Romeo'ya özgü sürüş keyfini de koruyor. İki modelde de kabin içerisindeki en önemli güncelleme geleneksel Cannocchiale (teleskopik) tasarımlı gösterge panelinde yer alıyor. Panel, otonom sürüş teknolojileriyle ilgili tüm araç bilgilerine ve parametrelerine erişim sağlayan, tamamen dijital 8,8 inçlik dokunmatik ekran ve 12,3 inç full TFT ekran içeriyor. En hızlı ve kesintisiz geçişler ile kişiselleştirme imkanını sunan gösterge, Gelişmiş (Evolved), Rahat (Relax) ve Gelenekçi (Heritage) olmak üzere üç farklı tema ile seçilebiliyor. Temalardan Gelişmiş (Evolved), göstergenin sağında ve solunda bulunan kadranları korurken merkezi alanda tercih edilen widgetlerin gösterimine imkan tanıyor. Rahat (Relax), konfora odaklanmayı ve göstergede ayrıntılı araç bilgisi içermeden, tek kadran kullanmayı tercih edenlere hitap ederken, Gelenekçi (Heritage) tema ise markanın Altmışlı ve Yetmişli ikonik modellerinden esinlenerek hazırlanan hız göstergeleri gibi ayrıntılara sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Sürüş dinamikleri

280 HP güç ve 2250 d/d'da maksimum 400 Nm tork üreten tamamen alüminyumdan yapılmış 4 silindirli 2 litrelik benzinli yeni bir motora sahip olan Giulia 240 km/s'lik son hıza ulaşırken, 0-100 km/s hızlanmasını 5.2 saniyede tamamlıyor. Stelvio ise 230 km/s'lik son hıza ulaşıyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 5.7 saniyede tamamlıyor.

Her iki model de özel teknolojik çözümler ve mükemmel ağırlık/güç oranı gibi Alfa Romeo markasıyla özdeşleşmiş nitelikler ile sınıflarının en iyi sürüş deneyimini sunuyor. Modellerin kusursuz ve sportif dinamik sürüş özellikleri, örneğin motorda kullanılan alüminyum veya yarış dünyasından aktarılan ve tahrik milinde kullanılan karbon gibi ultra hafif malzemelere dayanıyor. Böylelikle araçların 50/50 ağırlık dağılımı, daha az yakıt tüketimi ve daha dinamik performans sunuyor.

Alfa Romeo Giulia ve Stelvio'nun AWD (Dört Tekerlekten Çekiş) teknolojisine sahip sistemi performans, verimlilik ve güvenlik açısından en yüksek seviyeleri sağlamak üzere tasarlandı. AWD teknolojisi, dört tekerlekten çekişin tüm avantajlarını sağlarken, aynı zamanda yakıt ekonomisi, hızlı tepkime ve arkadan itişli bir aracın sürüş özelliklerini de sunuyor. Alfa Link süspansiyon ise Alfa Romeo kullanmayı unutulmaz bir deneyime dönüştüren özel süspansiyon mimarisi sunuyor. Önde kullanılan yarı sanal direksiyon eksenine sahip çift salıncaklı süspansiyon, yüksek filtreleme efekti ve üstün yol tutuş için hızlı ve hassas yönlendirilme özellikleri sağlıyor. Arkada ise üstün konforla birlikte gelişmiş yol tutuş özellikleri sağlayan dört buçuk kollu – Alfa Romeo patentli – çoklu bağlantılı bir çözüm kullanılıyor. Direksiyon sistemi üstün sürüş dinamiklerine katkı salarken 8 vitesli ZF otomatik şanzımanı direksiyondan kontrol etme imkanı sunan alüminyum vites kulakçıkları sportif karakteri destekliyor. İki modelde de Alfa D.N.A ile farklı sürüş modları seçilebiliyor. Yenilenen Giulia ve Stelvio, ayrıca sürüş keyfi ve destek sistemleri arasındaki mükemmel denge için Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri (ADAS) ile donatılıyor. Modellerde Aktif Cruise Control, ön- arka park sensörü, otomatik uzun farlar, ileri çarpışma önleyici, yokuş iniş kontrolü (Stelvio), dinamik çizgilerle sunulan geri görüş kamerası, şerit takip asistanı ve otonom acil fren desteği (AEB) standart olarak yer alıyor.

Lansmana özel seri: Competizione

Yenilenen Giulia ve Stelvio, pazara oldukça sade bir ürün stratejisi ile sunuluyor. Veloce donanım paketi, üst düzey donanımı maksimum sportiflik ile birleştiriyor. Veloce'de standart olarak, koyu renkli ön ızgara, Giulia'da 19 inç elmas kesim alaşım jantlar ve Stelvio'da 20 inç elmas kesim jantlar ile karartılmış arka camlar, parlak- siyah kapı ve cam çıtaları, arka difüzör, tam led koyu / şeffaf arka stop lambaları, sportif deri koltuklar, aluminyum spor pedallar ve aluminyum vites kulakçıkları gibi fonksiyonel ve estetik özellikler maksimum sportifliği yansıtıyor.

Lansman dönemine özel satışa sunulan ve özel mat ayışığı grisi rengi ile tercih edilebilen Competizione özel serisi ise Veloce donanım seviyesini esas alıyor ve ürün gamının tepe noktasını oluşturuyor. Competizione donanımıyla, Veloce donanım özelliklere ek olarak; 21 inçlik alaşım jantlar (Stelvio'da), aktif süspansiyon ve kırmızı renkli fren kaliperleri yenilenen modellerde sportif görünümü destekliyor. Ayrıca her iki modelin de çamurluklarında yer alan Competizione amblemi şıklığı tamamlıyor. Kabin içerisinde Harman/Kardon ses sistemi, deri döşemeli ön panel kırmızı dikişli direksiyon simidi, vites topuzu ve koltuklar dikkat çekiyor. Koltuk başlıklarında ise Alfa Romeo ve Competizione logoları bulunuyor.

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