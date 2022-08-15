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Yenikapı sahil yolunda oluşan trafik böyle görüntülendi

Yenikapı sahil yolunda oluşan trafik böyle görüntülendi İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Yenikapı sahil yolunda oluşan trafik havadan görüntülendi.

Yenikapı sahil yolunda oluşan trafik böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Yenikapı sahil yolunda oluşan trafik havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili oluyor. Kentin bir çok noktası yoğun yağış nedeniyle su bastı. Vatandaşlar ver sürücüler zor anlar yaşadı. Yenikapı sahil yolunda oluşan trafik havadan görüntülendi. Aksaray istikametinde trafiğin daha yoğun olduğu görüldü.

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İhlas Haber Ajansı / Volkan Kayalar - Genel

İstanbul Genel Haberler

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