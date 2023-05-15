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Yenikapı Marmaray'da intihar eden kişi kim, neden intihar etti? (VİDEO) İntihar sebebi ne?

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Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda saat 15.00'de meydana gelen olayda iddiaya göre bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle Marmaray raylarına atladı. Seyir halindeki trenin çarptığı şahıs ağır yaralandı. Peki Yenikapı Marmaray'da intihar neden oldu, İntihar genç neden intihar etti? İntihar sebebi ne? Merak ediliyor.

Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda raylara atlayan şahıs hayatını kaybettiYenikapı Marmaray İstasyonu'nda raylara atlayan şahıs hayatını kaybetti

Yenikapı Marmaray intihar neden oldu? Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda saat 15.00'de meydana gelen olayda iddiaya göre bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle Marmaray raylarına atladı. Seyir halindeki trenin çarptığı şahıs ağır yaralandı. Peki Yenikapı Marmaray'da intihar neden oldu, İntihar genç neden intihar etti? İntihar sebebi ne? Merak ediliyor. İşte detaylar!

Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda bir kişi, bilinmeyen bir nedenle raylara atlayarak intihar etti. Seyir halindeki trenin çarptığı şahıs yaşamını yitirdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti.

Şahsın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, Marmaray'ın resmi hesabı üzerinden yapılan açıklamada seferlerin tek hattan gecikmeli olarak yapıldığı duyuruldu.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Marmaray 3. Sayfa Gündem Haberler

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