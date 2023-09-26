Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nda 26 Eylül günü aksama yaşandı. Vatandaşlar ise yaşanan problemin ardından Yenikapı-Hacıosman metrosu arıza mı var, neden çalışmıyor? Son dakika! Metro sorun mu var? sorularını araştırdı. Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nda 26 Eylül günü aksama yaşandı. Vatandaşlar ise yaşanan problemin ardından Yenikapı-Hacıosman metrosu arıza mı var, neden çalışmıyor? Son dakika! Metro sorun mu var? sorularını araştırdı.

Yenikapı- Hacıosman metrosu arıza mı var, neden çalışmıyor? Son dakika! Metro sorun mu var? soruları merak ediliyor. Gün içerisinde en sık kullanılan metro hattı olan Yenikapı-Hacıosman metrosunda bugün sabah saatlerinde bazı aksamalar yaşandı. Detaylar haberimizde.

YENİKAPI - HACIOSMAN METROSU ARIZA MI VAR?

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler durdu. İstasyonlar yoğunluk oluşurken bazı yolcular ise metro hattında yürümek zorunda kaldı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Arıza nedeniyle bir çok kişi istasyonlardabeklediğini belirtirken bazı yolcular ise metro hattında yürümek zorunda kaldı.

YENİKAPI - HACIOSMAN METROSU NE ZAMAN DÜZELECEK?

Elektrik arızasından kaynaklandığı öğrenilen arızayı gidermek için ekiplerin çalışması devam ediyor.