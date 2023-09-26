İstanbul'da bulunan ve yoğun olarak kullanılan Yenikapı-Hacıosman metro hattında çalışma durumuyla ilgili bilgi arayışı devam ediyor.. Peki, Yenikapı Hacıosman metro neden çalışmıyor? Yenikapı metro sorun ne? İşte detaylar...

Yenikapı Hacıosman metro neden çalışmıyor merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından alternatif yollar araştırılıyor. Bu önemli ulaşım hattının neden çalışmadığı konusunda resmi bir açıklama bekleniyor. Peki, Yenikapı Hacıosman metro neden çalışmıyor? Yenikapı metro sorun ne? Detaylar haberimizde...

YENİKAPI HACIOSMAN METRO NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler durdu. İstasyonlar yoğunluk oluşurken bazı yolcular ise metro hattında yürümek zorunda kaldı.

YENİKAPI METRO SORUN NE?

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi. Arıza nedeniyle bir çok kişi istasyonlardabeklediğini belirtirken bazı yolcular ise metro hattında yürümek zorunda kaldı.