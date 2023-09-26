Yenikapı-Hacıosman Metro bozuldu mu ve metro ne zaman açılacak soruları gündeme geliyor. Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler durdu. Metro bozuldu mu, neden çalışmıyor soruları merak ediliyor. Peki, Yenikapı-Hacıosman Metro bozuldu mu? Metro ne zaman açılacak?

Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler durdu. Yenikapı-Hacıosman Metro ne zaman açılacak ve metro saat kaça kadar kapalı olacağı merak ediliyor. Yenikapı-Hacıosman Metro bozuldu mu ve metro ne zaman açılacak soruları gündeme geliyor. Yenikapı-Hacıosman Metro bozuldu mu? Metro ne zaman açılacak? Detaylar haberimizdedir…

YENİKAPI-HACIOSMAN METRO BOZULDU MU?

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler durdu. İstasyonlar yoğunluk oluşurken bazı yolcular ise metro hattında yürümek zorunda kaldı.

METRO NE ZAMAN AÇILACAK?

Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler durdu. İstasyonlar yoğunluk oluşurken bazı yolcular ise metro hattında yürümek zorunda kaldı

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Arıza nedeniyle bir çok kişi istasyonlardabeklediğini belirtirken bazı yolcular ise metro hattında yürümek zorunda kaldı.