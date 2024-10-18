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Yenidoğan çetesi kaç bebek öldürdü?

Yenidoğan çetesi kaç bebek öldürdü?
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İstanbul'da yenidoğan bebeklerin ölümlerine neden oldukları iddiasıyla gündeme oturan 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, şoke edici detaylar içeriyor. Maddi kazanç amacıyla bebeklerin hayatını tehlikeye atan çetenin ölümcül faaliyetleri ortaya çıkarıldı. Yenidoğan çetesi kaç bebek öldü, çete kaç bebeği öldürdü? İşte, Yenidoğan çetesi ölen bebekler ile ilgili kan donduran detaylar...

Yenidoğan çetesi kaç bebek öldürdü? Türkiye, İstanbul'da ortaya çıkan yenidoğan bebek çetesi skandalıyla sarsıldı. Aralarında doktor, hemşire ve hastane yöneticilerinin de bulunduğu 47 kişilik suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Özel hastanelerle iş birliği yaparak bebeklerin ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden çetenin, maddi çıkarlar için sağlık hizmetlerini kötüye kullandığı iddianamede detaylandırıldı. Detaylar!

YENİDOĞAN ÇETESİ KAÇ BEBEK ÖLDÜRDÜ?

Soruşturmanın detaylarına göre, 47 şüpheli arasında yer alan kişilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi ile bağlantı kurarak kritik durumdaki bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine yönlendirdiği ortaya çıkarıldı. Bu hastanelerde bebeklerin uygun sağlık hizmeti yerine, maddi kazanç sağlama amacıyla kalitesiz tedavi yöntemleri uygulandığı ve bunun sonucunda 10 bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. İddianamede, bu ölümlerin sorumlusu olarak aralarında doktor, hemşire ve sağlık personelinin de bulunduğu şüphelilerin "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Yenidoğan çetesi kaç bebek öldürdü?

Soruşturma kapsamında hazırlanan fezlekeye göre, bebeklerin ölümüne yol açan tıbbi ihmaller ve yanlış uygulamalar çetenin mali çıkarları doğrultusunda gerçekleşti. Şüphelilerin, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde enfeksiyon riski yüksek olan bebeklerin tedavi süreçlerini göz ardı ettiği, bu nedenle birçok bebeğin enfeksiyon kaparak yaşamını yitirdiği iddia ediliyor.

YENİDOĞAN ÇETESİ ÖLEN BEBEKLER

İddianamede, çetenin sağlık hizmetleri üzerinde sistematik olarak usulsüzlük yaptığı, hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde doktorlar yerine hemşirelerin tedavi sürecini yönettiği belirtiliyor. Bebeklerin uygun tedavi yöntemlerinden uzak bir şekilde yönetildiği ve bu süreçte usulsüz ilaç uygulamalarının yapıldığı aktarıldı. Ayrıca, çete lideri olduğu belirtilen Fırat Sarı'nın, düşük maliyetle az sayıda doktor çalıştırarak birçok özel hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitelerini kiraladığı ve bu sayede çetenin haksız kazanç elde ettiği iddia ediliyor.

Hastane sahipleri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 21 şüpheli, bebek ölümlerinden doğrudan sorumlu tutuluyor. Bu kişiler hakkında "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç örgütü kurma" suçlarından uzun süreli hapis cezaları talep ediliyor. Çetenin bebek hastaların kan tahlili ve enfeksiyon testleri gibi temel sağlık taramalarını yapmadan yalnızca gözlemlerine dayanarak rapor tuttuğu, bu raporların ise şablon formatında merkezi bir yerden gönderildiği de iddianamede yer aldı.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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