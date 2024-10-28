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Yenidoğan Çetesi ile ilgili son gelişmeler! Yenidoğan Çetesi bebeklere ne yaptı?

Yenidoğan Çetesi ile ilgili son gelişmeler! Yenidoğan Çetesi bebeklere ne yaptı?
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Yenidoğan Çetesi ile ilgili son gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Çetenin bebeklere yönelik eylemleri halkın tepkisini çekiyor. Peki, Yenidoğan Çetesi bebeklere ne yaptı? İşte detaylar!

İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu'da yaşanan Yenidoğan Çetesi skandalı, her geçen gün daha da derinleşiyor. Son gelişmeler, çetenin geniş bir ağa sahip olduğunu ve çok sayıda kişinin bu korkunç eylemlere dahil olduğunu gösteriyor. Yenidoğan bebeklerin hayatlarını hedef alan bu skandal, hem hukuki süreçleri hem de toplumsal tepkileri derinden etkiliyor. Peki, Yenidoğan Çetesi bebeklere ne yaptı? Detaylar haberimizde...

YENİDOĞAN ÇETESİ BEBEKLERE NE YAPTI?

14 Ağustos 2023 yılında dünyaya gelen Kerem Muhammet bebeğe, çete lideri İlker Gönen'in talimatıyla pasif ötanazi verilirken, bebeğe ise hiçbir şekilde müdahale edilmedi. Bu uygulama ise Türkiye'de yok. Ancak Yenidoğan Çetesi için hazırlanan iddianamede "pasif ötanazi" kavramı da yer aldı.

Yenidoğan Çetesi ile ilgili son gelişmeler! Yenidoğan Çetesi bebeklere ne yaptı?

YENİDOĞAN ÇETESİ İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER

12 bebeği para karşılığında öldürdüğü iddia edilen çeteyle ilgili olarak 47 kişi gözaltına alındı ve bunlardan 22'si tutuklandı. Çetenin faaliyetleriyle ilgili olarak hazırlanan iddianame, olayın ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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