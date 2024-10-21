'Yenidoğan Çetesi' nedir? Yenidoğan Çetesi nasıl yakalandı? Çetede kaç kişi bulunuyor?
Yenidoğan Çetesi nasıl yakalandı? Çetede kaç kişi bulunuyor? İstanbul'daki 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması çerçevesinde kolluk kuvvetleri tarafından hazırlanan fezlekede, suç örgütünün yapısı ve gerçekleştirdiği usulsüzlükler ayrıntılı bir şekilde ele alındı.
Yenidoğan Çetesi hakkında merak edilenler gündemdeki yerini koruyor. İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla iş birliği yaparak, acil durumdaki bebek hastalarını önceden belirlenmiş özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine yönlendirdikleri ve bu durumun bebeklerin ölümlerine yol açarak haksız kazanç sağlayan Yenidoğan Çetesi'nde kaç kişi bulunuyor? Yenidoğan Çetesi nasıl yakalandı? Bu soruların cevabı haberimizde...
YENİDOĞAN ÇETESİ NASIL YAKALANDI?
İstanbul'daki 'yenidoğan çetesi' soruşturması çerçevesinde kolluk kuvvetleri tarafından hazırlanan fezlekede, suç örgütünün yapısı ve gerçekleştirdiği usulsüzlükler ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Fezlekede, İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla iş birliği yaparak, acil durumdaki bebek hastalarını önceden belirlenmiş özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine yönlendirdikleri ve bu durumun bebeklerin ölümlerine yol açarak haksız kazanç sağladıkları iddiaları yer aldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 1399 sayfa içeren iddianamede, suça konu olan 197 eylem detaylandırıldı. İddianamede, şüpheliler arasında geçen telefon görüşmelerine de yer verildi. Söz konusu tape kayıtlarında, bebek ölümlerine dair tartışmaların yanı sıra, diploması askıda olan bir doktorun obezite ameliyatı yaptığı bir hastanın hayatını kaybetmesi gibi ciddi bir olay da ortaya çıktı.
Özellikle, ruhsatı iptal edilen Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nde 18 Aralık 2023 tarihinde ameliyatı yapılan S.A'nın ölümüne neden olan Dr. E.V'nin, tüp mide ameliyatlarıyla ilgili konuşmaları ve bu süreçte yaşanan aksaklıklar dikkat çekti. İlgili telefon görüşmelerinde, bebeklerin ölümüyle ilgili kaygılar ve olayların nasıl gizlenebileceğine dair tartışmalar yapıldığı belirlendi.
YENİDOĞAN ÇETESİ RUHSATI İPTAL EDİLE HASTANELER HANGİLERİ?
Sağlık Bakanlığı'nın soruşturmada adı geçen hastanelerle ilgili incelemesi devam ederken, Bağcılar Özel Şafak Hastanesi ve Medilife Sağlık Hizmetleri de olmak üzere toplam 9 hastanenin ruhsatı iptal edildi.
Özel Avcılar Hospital Hastanesi
Özel TRG Hospitalist Hastanesi
Özel Birinci Hastanesi
Özel Güney Hastanesi
Özel Bağcılar Medilife Hastanesi
Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi
Özel Reyap İstanbul Hastanesi
Özel Bağcılar Şafak Hastanesi
Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi
Yenidoğan soruşturmasında adı geçen hastaneler:
Akabe Sağlık Tesisleri
Doğamed Sağlık Hizmetleri
Ekip Sağlık Hizmetleri
Güney Hastanesi Sağlık Hizmetleri
Medilife Sağlık Hizmetleri
Özel Avcılar Hospital Hastanesi
Özel Avrupa Şafak Hastanesi
Özel Bağcılar Medlife Hastanesi
Özel Doğa Hospital
Özel İstanbul Şafak Hastanesi
Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri
Refik Arslan Sağlik Hizmetleri
Reyap Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi
Silivri Kolan Hastanesi
Yonca Sağlık Hizmetleri
Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi
GMZ Sağlık Hizmetleri
Özel Reyap İstanbul Hastanesi
Özel TRG Hospitalist Hastanesi