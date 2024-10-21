'Yenidoğan Çetesi' nedir? Yenidoğan Çetesi nasıl yakalandı? Çetede kaç kişi bulunuyor?

Yenidoğan Çetesi hakkında merak edilenler gündemdeki yerini koruyor. İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla iş birliği yaparak, acil durumdaki bebek hastalarını önceden belirlenmiş özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine yönlendirdikleri ve bu durumun bebeklerin ölümlerine yol açarak haksız kazanç sağlayan Yenidoğan Çetesi'nde kaç kişi bulunuyor? Yenidoğan Çetesi nasıl yakalandı? Bu soruların cevabı haberimizde...

YENİDOĞAN ÇETESİ NASIL YAKALANDI?

İstanbul'daki 'yenidoğan çetesi' soruşturması çerçevesinde kolluk kuvvetleri tarafından hazırlanan fezlekede, suç örgütünün yapısı ve gerçekleştirdiği usulsüzlükler ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Fezlekede, İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla iş birliği yaparak, acil durumdaki bebek hastalarını önceden belirlenmiş özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine yönlendirdikleri ve bu durumun bebeklerin ölümlerine yol açarak haksız kazanç sağladıkları iddiaları yer aldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 1399 sayfa içeren iddianamede, suça konu olan 197 eylem detaylandırıldı. İddianamede, şüpheliler arasında geçen telefon görüşmelerine de yer verildi. Söz konusu tape kayıtlarında, bebek ölümlerine dair tartışmaların yanı sıra, diploması askıda olan bir doktorun obezite ameliyatı yaptığı bir hastanın hayatını kaybetmesi gibi ciddi bir olay da ortaya çıktı.

Özellikle, ruhsatı iptal edilen Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nde 18 Aralık 2023 tarihinde ameliyatı yapılan S.A'nın ölümüne neden olan Dr. E.V'nin, tüp mide ameliyatlarıyla ilgili konuşmaları ve bu süreçte yaşanan aksaklıklar dikkat çekti. İlgili telefon görüşmelerinde, bebeklerin ölümüyle ilgili kaygılar ve olayların nasıl gizlenebileceğine dair tartışmalar yapıldığı belirlendi.

YENİDOĞAN ÇETESİ RUHSATI İPTAL EDİLE HASTANELER HANGİLERİ?

Sağlık Bakanlığı'nın soruşturmada adı geçen hastanelerle ilgili incelemesi devam ederken, Bağcılar Özel Şafak Hastanesi ve Medilife Sağlık Hizmetleri de olmak üzere toplam 9 hastanenin ruhsatı iptal edildi.

Özel Avcılar Hospital Hastanesi

Özel TRG Hospitalist Hastanesi

Özel Birinci Hastanesi

Özel Güney Hastanesi

Özel Bağcılar Medilife Hastanesi

Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi

Özel Reyap İstanbul Hastanesi

Özel Bağcılar Şafak Hastanesi

Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi

Yenidoğan soruşturmasında adı geçen hastaneler:

Akabe Sağlık Tesisleri

Doğamed Sağlık Hizmetleri

Ekip Sağlık Hizmetleri

Güney Hastanesi Sağlık Hizmetleri

Medilife Sağlık Hizmetleri

Özel Avcılar Hospital Hastanesi

Özel Avrupa Şafak Hastanesi

Özel Bağcılar Medlife Hastanesi

Özel Doğa Hospital

Özel İstanbul Şafak Hastanesi

Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri

Refik Arslan Sağlik Hizmetleri

Reyap Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi

Silivri Kolan Hastanesi

Yonca Sağlık Hizmetleri

Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi

GMZ Sağlık Hizmetleri

Özel Reyap İstanbul Hastanesi

Özel TRG Hospitalist Hastanesi