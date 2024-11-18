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Yenidoğan Çetesi duruşmasında ne oldu? 18 Kasım Yenidoğan Çetesi davası son gelişmeler!

Yenidoğan Çetesi duruşmasında ne oldu? 18 Kasım Yenidoğan Çetesi davası son gelişmeler!
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Yenidoğan Çetesi'nin duruşması ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Çete üyelerinin suçları ve yargı süreci hakkında detaylar, duruşmanın seyri ve sonuçları hakkında bilgiler, kamuoyunun merakla beklediği konular arasında yer alıyor.

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine neden oldukları ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 47 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması devam ediyor. Birçok kişi, duruşmanın ilk gününde neler yaşandığını merak ediliyor. Peki, Yenidoğan Çetesi duruşmasında ne oldu?

YENİDOĞAN ÇETESİ DURUŞMASINDA NE OLDU?

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmaya, aralarında tutuklu sanık Fırat Sarı'nın da bulunduğu 22 tutuklu sanık ile 19 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulunurken, bazı tutuksuz sanıklar bulundukları şehirlerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşma, kimlik tespitiyle başladı. Tutuklu sanıklardan Fırat Sarı, kimlik bilgilerini verirken bekar olduğunu ve 2 çocuk sahibi olduğunu söyledi. Mesleğinin klinik doktorluğu olduğunu belirten Sarı, aylık gelirini 400 bin lira olarak beyan etti.

Yenidoğan Çetesi duruşmasında ne oldu? 18 Kasım Yenidoğan Çetesi davası son gelişmeler!

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanık Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis isteniyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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