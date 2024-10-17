Yenidoğan çetesi doktorları kimler, hangi hastane? İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi ile iş birliği yaparak acil durumdaki bebek hastaları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine yönlendiren ve ihmaller sonucu bebek ölümlerine yol açan sağlık çalışanlarına yönelik soruşturmada, 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan fezlekede önemli bulgular yer aldı. Sağlık Bakanlığı Müfettişliği tarafından hazırlanan uzman raporlarında, hastanelerdeki ihmaller sonucu 10 bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi. Soruşturmanın detayları ortaya çıkarken, savcı ve ailesine yönelik tehditler de dikkat çekti. İşte, Yenidoğan çetesi doktorları!

YENİDOĞAN ÇETESİ DOKTORLARI

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelere sevk ederek bebek ölümlerine neden oldukları iddiasıyla yürütülen soruşturmada, 22'si tutuklu 47 kişi yer alıyor. Bu kişiler arasında doktorlar, hemşireler ve 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları bulunuyor. Fezlekede özellikle Dr. D.E ve Dr. İ.G'nin sorumluluğuna vurgu yapıldı. Sağlık Bakanlığı Müfettişliği raporunda, bu doktorların görevlerini ihmal ettiği ve bebek ölümlerinin yaşandığı anlarda görev başında olmadıkları tespit edildi.

Raporda, Dr. D.E'nin hastane ortamında bulunması gerektiği anlarda görevde olmadığı, müdahalelerde gecikmeler yaşandığı belirtildi. Dr. İ.G. ise olayların örtbas edilmesinde aktif rol oynadı. Özellikle bebek H.K'nin ölümüyle ilgili saatin değiştirilmesi ve epikriz yazımında usulsüzlük yapıldığı rapor edildi. Bebek M.N.O'nun ise çocuk yoğun bakımı yerine doktoru olmayan bir yenidoğan yoğun bakımına sevk edilmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

YENİDOĞAN ÇETESİ HANGİ HASTANE?

Soruşturmada, İstanbul'daki bazı özel hastaneler mercek altına alındı. Özellikle bebek acil hastalarının kasıtlı olarak yönlendirildiği bu hastanelerdeki yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde ciddi ihmaller yaşandı. Bu hastanelerin isimleri fezlekede yer almasa da soruşturmanın merkezinde İstanbul'un çeşitli bölgelerinde bulunan bazı özel hastanelerin olduğu öğrenildi. Bebek ölümlerine yol açan bu hastanelerin birçoğunda, yenidoğan uzmanı doktorların bulunmadığı, bebeklerin hayati müdahalelerinin hemşirelere bırakıldığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı Müfettişliği'nin raporuna göre, bu hastanelerde yeterli tıbbi bakım sağlanmaması nedeniyle bebeklerin hayatı riske atıldı. Özellikle üçüncü ve dördüncü seviye yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde, gerekli uzman doktorların fiziki olarak orada bulunmaması bebek ölümlerine neden oldu.

YENİDOĞAN BEBEK ÇETESİ HANGİ HASTANEDE?

Soruşturmada, hastaneler ve doktorların ihmalleri sonucu ölen bebekler arasında A.K, M.N.O, H.K, Ö.H ve M.S. yer alıyor. Bu bebekler, yoğun bakım koşullarının yetersiz olduğu hastanelere sevk edildikten sonra hayatlarını kaybetti. Bebek A.K'nin ölümüne entübasyon işleminin geciktirilmesi, M.N.O'nun ise çocuk yoğun bakımı yerine doktoru olmayan bir birime yönlendirilmesi neden oldu.

Bebek Ö.H, kalp masajı sırasında hemşirelerin yanlış yönlendirilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Aynı şekilde bebek M.S'nin hayati ilaç tedavisine son verilmesi ve ameliyat edilebileceği bir merkeze sevk edilmemesi ölüme yol açtı. Bu ihmallerin yaşandığı hastanelerde, bebeklerin hayat hakkının ellerinden alındığı raporlarla sabitlenirken, sorumlu doktorlar ve hastane yönetimlerinin ihmalleri fezlekede geniş yer buldu.

Soruşturma kapsamında, savcı Y.E'nin, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse suikast yapılacağı ve ailesine zarar verileceği yönünde tehdit aldığı ortaya çıktı. Bu tehditlerle ilgili yürütülen soruşturma sonucu jandarma ekipleri tarafından 12 kişi gözaltına alınırken, 8 kişi adliyeye sevk edildi ve bunlardan 5'i tutuklandı.