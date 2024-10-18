Yenidoğan çetesi bebekleri nasıl ve neden öldürdü? Türkiye gündemini sarsan yenidoğan bebek çetesi soruşturmasında korkunç detaylar gün yüzüne çıktı. İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan bazı kişilerle işbirliği yaparak, bebek acil hastalarını anlaştıkları özel hastanelere yönlendirdikleri ve bu süreçte ölümlere yol açtıkları belirlenen şüpheliler hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Aralarında doktor, hemşire ve hastane sahiplerinin bulunduğu 47 şüpheli, sağlık hizmetlerini suistimal ederek bebeklerin hayatını tehlikeye atıp maddi kazanç elde etmekle suçlanıyor. Peki, Yenidoğan çetesi bebekleri neden ve nasıl öldürdü? Detaylar!

YENİDOĞAN ÇETESİ BEBEKLERİ NEDEN ÖLDÜRDÜ?

İddianameye göre Yenidoğan çetesi, hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yer alan bebeklerin sağlığını göz ardı ederek, tamamen maddi çıkar peşindeydi. İddianamede, bebeklerin acil durumlarda uygun sağlık hizmeti sunacak hastaneler yerine, suç örgütü adına daha kârlı olan hastanelere yönlendirildikleri belirtildi. Bu yönlendirmeler sonucunda, bebeklerin sağlık durumları geri plana atılarak, enfeksiyonlara ve yetersiz tıbbi müdahalelere maruz kalmalarına neden olundu.

Bebeklerin tedavi süreçlerini yönetmek yerine daha fazla gelir elde etmeyi hedefleyen çete üyeleri, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde sağlanan hizmetlerin kalitesini düşürerek kazançlarını artırmayı amaçladılar. Özellikle, uygun şekilde organize edilmemiş, doktor yerine hemşirelerin hastalara müdahale ettiği ve tıbbi prosedürlere uygun olmayan uygulamaların gerçekleştirildiği iddia edildi. Şüphelilerin, bu süreçte bebeklerin hayatını riske attığı ve bazı bebeklerin enfeksiyon kaparak yaşamlarını yitirdiği belirtildi.

YENİDOĞAN ÇETESİ BEBEKLERİ NASIL ÖLDÜRDÜ?

Suç örgütü, bebek ölümlerine doğrudan yol açan birkaç yöntem izledi. İddianameye göre, önceden anlaştıkları hastanelerle bağlantı kuran örgüt üyeleri, yenidoğan acil hastalarını bu hastanelere sevk ederek başta enfeksiyon olmak üzere birçok sağlık sorununa sebep oldu. Bebeklerin, özellikle her türlü enfeksiyona açık yenidoğan yoğun bakım ünitelerine kasıtlı olarak yatırıldığı ve burada enfeksiyon kaparak öldüğü iddia ediliyor.

Bu ölümlerin arkasındaki bir diğer faktör ise, hastanelerde doktor yerine hemşire ve yardımcı personelin müdahalede bulunmasıydı. Yoğun bakım ünitelerinde kapasitenin çok üzerinde hasta bulundurulması, hemşirelerin doktor gibi davranarak usulsüz epikriz raporları yazması, bebeklerin uygun olmayan koşullarda tedavi edilmesine yol açtı. Şüphelilerin hastaların durumlarını tetkik ve tahlil yapmaksızın gözlem yoluyla değerlendirdiği, raporların ise merkezden şablon olarak yazıldığı belirtildi.

Ayrıca, bebekler üzerinde yapılan tıbbi müdahalelerden kazanç elde etmek amacıyla ilaçların hastaneden usulsüzce çıkarılıp satıldığı da iddia edildi. Bu süreçte bebeklerin tedavi için gereken ilaçlardan ve bakımdan mahrum bırakıldığı, bu yüzden ölümlerin arttığı ifade ediliyor. İddianamede, örgütün maddi kazanç uğruna yaptığı bu faaliyetler sonucunda, pek çok bebek ölmüş ve ailelerin büyük mağduriyetler yaşadığı belirtiliyor.

Yenidoğan çetesinin suçlarını işlediği hastaneler şu şekilde: