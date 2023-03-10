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Yeniden Refah Partisi üye sayısı 2023! Yeniden Refah Partisi'nin kaç üyesi var, üye sayısı kaç?

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Yeniden Refah Partisi üye sayısı 2023! Yeniden Refah Partisi'nin kaç üyesi var, üye sayısı kaç?

Siyasi partilerin üye sayıları merak edilenler arasında yer alırken vatandaşlar tarafından Yeniden Refah Partisi'nin kaç üyesi var, üye sayısı kaç? merak ediliyor. İşte, Yeniden Refah Partisi üye sayısı!

Cumhur İttifakı genişliyor mu? AK Parti, Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret ettiCumhur İttifakı genişliyor mu? AK Parti, Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etti

Yeniden Refah Partisi üye sayısı! Siyasi partilerin üye sayıları merak edilenler arasında yer alırken vatandaşlar tarafından Yeniden Refah Partisi'nin kaç üyesi var, üye sayısı kaç? merak ediliyor. İşte, Yeniden Refah Partisi üye sayısı haberimizde...

YENİDEN REFAH PARTİSİ ÜYE SAYISI

Yeniden Refah Partisi üye sayısı Ocak 2023 itibari ile 269 bin 391 kişidir.

Partilerin üye sayıları şu şekildedir:

  • Adalet ve Kalkınma Partisi: 11.241.230
  • Cumhuriyet Halk Partisi: 1.369.430
  • İyi Parti: 617.513
  • Milliyetçi Hareket Partisi: 464.092
  • Yeniden Refah Partisi: 269.391
  • Saadet Partisi: 265.738
  • Demokrasi ve Atılım Partisi: 177.454
  • Gelecek Partisi: 76.182
  • Türkiye Değişim Partisi: 50.051
  • Halkların Demokratik Partisi: 45.302
  • Zafer Partisi: 25.535
  • Memleket Partisi: 25.132

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