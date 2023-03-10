Yeniden Refah Partisi üye sayısı 2023! Yeniden Refah Partisi'nin kaç üyesi var, üye sayısı kaç?
Gündem Haberleri
Siyasi partilerin üye sayıları merak edilenler arasında yer alırken vatandaşlar tarafından Yeniden Refah Partisi'nin kaç üyesi var, üye sayısı kaç? merak ediliyor. İşte, Yeniden Refah Partisi üye sayısı!
Yeniden Refah Partisi üye sayısı! Siyasi partilerin üye sayıları merak edilenler arasında yer alırken vatandaşlar tarafından Yeniden Refah Partisi'nin kaç üyesi var, üye sayısı kaç? merak ediliyor. İşte, Yeniden Refah Partisi üye sayısı haberimizde...
YENİDEN REFAH PARTİSİ ÜYE SAYISI
Yeniden Refah Partisi üye sayısı Ocak 2023 itibari ile 269 bin 391 kişidir.
Partilerin üye sayıları şu şekildedir:
- Adalet ve Kalkınma Partisi: 11.241.230
- Cumhuriyet Halk Partisi: 1.369.430
- İyi Parti: 617.513
- Milliyetçi Hareket Partisi: 464.092
- Yeniden Refah Partisi: 269.391
- Saadet Partisi: 265.738
- Demokrasi ve Atılım Partisi: 177.454
- Gelecek Partisi: 76.182
- Türkiye Değişim Partisi: 50.051
- Halkların Demokratik Partisi: 45.302
- Zafer Partisi: 25.535
- Memleket Partisi: 25.132
DİĞER PARTİLERİN ÜYE SAYILARI İÇİN TIKLAYINIZ
Bu Pazar seçim olsa sizce kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) March 8, 2023