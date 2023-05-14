Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Peki Yeniden Refah Partisi oy oranı kaç? 2023 milletvekili seçim sonuçları YRP oy oranı yüzde kaç? YRP yüzde kaç oy oldu?

Yeniden Refah yüzde kaç oy aldı? Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Peki Yeniden Refah Partisi oy oranı kaç? 2023 milletvekili seçim sonuçları YRP oy oranı yüzde kaç? İşte detaylar...

YENİDEN REFAH PARTİSİ YÜZDE KAÇ OY ALDI?

Anadolu Ajansı verilerine göre açılan sandık oranı yüzde 32 Yeniden Refah Partisi oy oranı ise yüzde 2.88'dir.

Saat 20:35 itibarıyla milletvekili genel seçimi için açılan sandık oranı yüzde 32.02 oldu. Buna göre;