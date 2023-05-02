Yeniden Refah Partisi ne zaman kuruldu? Yeniden Refah Partisi kuruluş tarihi ne?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında Yeniden Refah Partisi ne zaman kuruldu? Yeniden Refah Partisi kuruluş tarihi ne soruları yer alıyor. Peki, Yeniden Refah Partisi ne zaman kuruldu? Yeniden Refah Partisi kuruluş tarihi ne? İşte detaylar...