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Yeniden Refah Partisi ne zaman kuruldu? Yeniden Refah Partisi kuruluş tarihi ne?

Yeniden Refah Partisi ne zaman kuruldu? Yeniden Refah Partisi kuruluş tarihi ne?

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14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında Yeniden Refah Partisi ne zaman kuruldu? Yeniden Refah Partisi kuruluş tarihi ne soruları yer alıyor. Peki, Yeniden Refah Partisi ne zaman kuruldu? Yeniden Refah Partisi kuruluş tarihi ne? İşte detaylar...

Yeniden Refah Partisi'nin seçim aracında kadın adayın yüzü karartıldı! Tepkiler sonrası açıklama geldiYeniden Refah Partisi'nin seçim aracında kadın adayın yüzü karartıldı! Tepkiler sonrası açıklama geldi

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında Yeniden Refah Partisi ne zaman kuruldu? Yeniden Refah Partisi kuruluş tarihi ne sorularına yanıt aradı.

YENİDEN REFAH PARTİSİ NE ZAMAN KURULDU?

Yeniden Refah Partisi, 23 Kasım 2018 tarihinde Fatih Erbakan liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren Millî Görüş çizgisindeki siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "Yeniden Refah" şeklindedir. Simgesi hilal içerisinde başaktır. Genel başkanı Fatih Erbakan'dır.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Yeniden Refah Partisi Gündem Haberler

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