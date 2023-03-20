AK Parti heyeti ile Cumhur İttifakı'na katılma konusunda istişareler yürüten Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bugün parti olarak aldıkları kararı kamuoyu ile paylaştı. Peki, Yeniden Refah Partisi hangi ittifakta? Yeniden Refah Partisi (Fatih Erbakan) Cumhur ittifakına mı katıldı, Millet ittifakına mı katıldı? İşte detaylar...

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Yeniden Refah Partisi'nin hangi ittifaka katıldığı merak edildi. Vatandaşlar Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur mu Millet mi ittifakına katıldığını araştırıyor. Peki, Yeniden Refah Partisi hangi ittifakta? Yeniden Refah Partisi (Fatih Erbakan) Cumhur ittifakına mı katıldı, Millet ittifakına mı katıldı? Ayrıntılar yazımızda...

YENİDEN REFAH PARTİSİ HANGİ İTTİFAKA KATILDI?

Cumhur İttifakı'na katılmak üzere görüşmeler gerçekleştiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti olarak aldıkları kararı açıkladı. Erbakan, "Hiçbir ittifakın içinde yokuz, seçime tek başımıza giriyoruz. 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimi için de adaylık başvurumu bugün yapacağım" dedi.

"SEÇİMLERE MÜSTAKİL OLARAK GİRME KARARI ALDIK"

Kameralar karşısına geçen Erbakan, "Yeniden Refah Partimiz yoluna emin adımlarla devam ediyor. Yetkili kurullarımız ve teşkilatlarımızla gerçekleştirmiş olduğumuz son derece kapsamlı istişareler sonucunda milletvekili seçimlerine herhangi bir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak gitme kararı aldık. Milletimiz Yeniden Milli Görüşü ve Yeniden Refahı özlemektedir. 100 günlük planlarımız hazır. Allah rızası için çalışacak kadrolarımız hazır. Yeniden iktidara gelecek ve bu milletin yüzünü Yeniden Refahla güldüreceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI ADAYI OLARAK BAŞVURUMU YAPACAĞIM"

Aynı zamanda cumhurbaşkanı adayı olacağını duyuran Erbakan, "Almış olduğumuz karar doğrultusunda 14 Mayıs seçiminde de Yeniden Refah Partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak bendeniz bugün başvuru yapacağım." dedi.

"FİLM YENİ BAŞLIYOR"

Erbakan sözlerine şöyle devam etti: "Sizi 21. asrın Erbakanları olarak selamlıyorum. Sizleri sadıklar, kardelenler ve bu hak davanın delileri olarak selamlıyorum. Erbakan hocamız 1960 yılında bu kutlu davayı başlattı. Allah ondan razı olsun. Aynı heyecanla bugün de yeniden Refah Partimiz yoluna emin adımlarla devam etmektedir.Milli Görüş sancağı asla yere düşmeyecektir. Yeniden Refah Partisi yapıcı muhalefet anlayışıyla, Milli Görüş çizgisinden asla ödün vermeyen vakarlı duruşuyla çok kısa sürede milletimizin teveccühüne mazhar olmuştur.

Bu yürüyüşte Partimiz kısa zamanda büyük mesafe almıştır. Kamuoyu bunun bilincindedir. En güçlü teşkilatların kurulması. En son 6 Kasım'da Ankara Arena'da gerçekleştirdiğimiz kongremiz 65 bin insanın katılımıyla Türk siyaset tarihine geçen bir kongre olarak geçti. Çok ciddi bir siyasi aktör olarak ciddi siyasi güç olarak girdiğimizin açık göstergesidir. Erbakan hocamız vefat ettiği zaman film bitti zannetmeyin demiştik, film yeni başlıyor."