Haziran ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçimleri öncesi siyaset kulisleri hareketli günler geçiriyor. Muhalefetin adayı belirsizliğini korurken, seçimlerin erkene alınıp alınmayacağı üzerine de çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Bu konuda en çok tartışılan konulardan biri de Yeniden Refah Partisi'nin durumu oldu. Yeniden Refah Partisi hangi ittifaka katılacak? YRP Cumhur ittifakına mı katılıyor?

Seçimlere aylar kala kulisler adaylık tartışmaları ile çalkalanırken son olarak Cumhur İttifakı'nın genişleyebileceği öne sürüldü. Kulislerde, AK Parti kurmaylarının ittifaka katılması için Yeniden Refah Partisi yetkilileri ile görüştüğü konuşulurken; "El sıkışmadılar ancak bir temas var." yorumu yapılıyor. Yeniden Refah Partisi hangi ittifaka katılacak? YRP Cumhur ittifakına mı katılıyor?

YENİDEN REFAH PARTİSİ HANGİ İTTİFAKA KATILACAK?

Son kulis bilgisi ise Cumhur İttifakı'nın genişleyebileceği sinyalini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla AK Parti kurmaylarının Yeniden Refah Partisi ile ittifak için temasta bulunduğu öğrenildi.

TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan'ın aktardığı bilgiye göre, Fatih Erbakan'ın liderliğini üstlendiği Yeniden Refah Partisi ile AK Partili yetkililer arasında görüşme yapıldı. Sözcan temasa ilişkin, "El sıkıştılar demiyorum ancak bir temas var. Görüşmeler devam ediyor. Bir anlaşma olursa Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılacak." ifadelerini kullandı.