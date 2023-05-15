Yeniden Refah Partisi hangi illerden kaç milletvekili çıkardı 2023? YRP toplam kaç milletvekili çıkardı? Yeniden Refah toplam milletvekili sayısı ne?

Türkiye genelinde oy sayımının başlamasıyla sonuçlar gelmeye başladı. Cumhurbaşkanlığı sonuçlarının yanı sıra milletvekili sonuçları da açıklanmaya devam ediyor. Açılan sandıklara göre Yeniden Refah Partisi'nden toplam kaç milletvekili çıkacak merak ediliyor. Peki, Yeniden Refah Partisi hangi illerden milletvekili çıkardı, kaç tane? YRP toplam kaç milletvekili çıkardı? Yeniden Refah toplam milletvekili sayısı ne? İşte detaylar...

Yeniden Refah Partisi'nin kaç milletvekili var? Yeniden Refah Partisi toplam milletvekili sayısı kaçtır? Yeniden Refah Partisi hangi ilde kaç milletvekili çıkardı? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, Yeniden Refah Partisi hangi illerden milletvekili çıkardı, kaç tane? YRP toplam kaç milletvekili çıkardı? Yeniden Refah toplam milletvekili sayısı ne? İşte bilgiler...

YENİDEN REFAH PARTİSİ TOPLAM KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI 2023?

Açıklanan son verilere göre Yeniden Refah Partisi toplamda 5 milletvekili çıkartmıştır.

Yeniden Refah Partisi illere göre milletvekili sayıları:

3 milletvekili İstanbul'dan

1 milletvekili Kocaeli'den

1 milletvekili ise Konya'dan

seçilmiştir. Buna ek olarak, Fatih Erbakan'ın açıklamasına göre bu sayının artma ihtimali de bulunmaktadır. Sandıkların tamamı açıldıktan sonra net sayı belli olacaktır.

YENİDEN REFAH PARTİSİ NE ZAMAN KURULDU?

Yeniden Refah Partisi, 23 Kasım 2018 tarihinde Fatih Erbakan liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren Millî Görüş çizgisindeki siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "Yeniden Refah" şeklindedir. Simgesi hilal içerisinde başaktır. Genel başkanı Fatih Erbakan'dır.

30 Mart 2021'de YSK tarafından yayınlanan seçime girebilecek partilerin açıklandığı listede kendisine yer buldu.