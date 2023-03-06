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Yeniden Refah Partisi (Fatih Erbakan) hangi ittifaka girdi?

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen ittifak sorusuna, "Kendi başımıza gireceğiz, o şekilde gözüküyor" diyerek yanıt verdi. Peki, Yeniden Refah Partisi (Fatih Erbakan) hangi ittifaka girdi?

Fatih Erbakan'dan 'Kılıçdaroğlu ittifak çağrısı yaparsa tavrınız ne olur?' sorusuna dikkat çeken yanıtFatih Erbakan'dan "Kılıçdaroğlu ittifak çağrısı yaparsa tavrınız ne olur?" sorusuna dikkat çeken yanıt

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan katıldığı canlı yayında yöneltilen "Kılıçdaroğlu ittifak için çağrı yaparsa tavrınız ne olur?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Peki, Yeniden Refah Partisi (Fatih Erbakan) hangi ittifaka girdi?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan katıldığı canlı yayında yöneltilen "Kılıçdaroğlu ittifak için çağrı yaparsa tavrınız ne olur?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Erbakan, "Şu anda içinde bulunduğumuz durumda kendi başımıza seçimlere girip, adayımızı çıkaracağız. Siyasette 24 saat uzun bir zaman eğer prensiplerde anlaşabilirsek, bir ittifakta olmayız diye kesin bir çizgimiz yok" diye konuştu.

Erbakan, sunucunun "Kılıçdaroğlu çağrı yaparsa tavrınız ne olur?" sorusuna yanıt vererek, "CHP'nin politikalarıyla ilgili eleştirilerimiz de ortada. Bu noktada uzlaşı sağlamak çok da mümkün olmaz diye düşünüyorum" dedi.

Siyasette 24 saatin çok uzun olduğunu söyleyen Fatih Erbakan, tv100'de 'Oğuz Haksever ile Şimdi Konuşalım' programında yaptığı açıklamada "Şu anda içinde bulunduğumuz durumda kendi başımıza seçimlere girip, adayımızı çıkaracağız. Siyasette 24 saat uzun bir zaman eğer prensiplerde anlaşabilirsek, bir ittifakta olmayız diye kesin bir çizgimiz yok.

Mesele milletvekili olmak ve Meclis'e girmekten ziyade prensipler üzerinde uzlaşmaktır. Bugün geldiğimiz aşamada böyle bir ittifakla anlaştığımız yok. Kendi başımıza gireceğiz, o şekilde gözüküyor" ifadelerini kullandı.

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Yeniden Refah Partisi Gündem Politika Haberler

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