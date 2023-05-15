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Yeniden Refah kaç milletvekili çıkardı? Yeniden Refah oy oranı ne? 14 Mayıs Yeniden Refah Partisi yüzde kaç oy aldı?

Yeniden Refah kaç milletvekili çıkardı? Yeniden Refah oy oranı ne? 14 Mayıs Yeniden Refah Partisi yüzde kaç oy aldı?

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Türkiye 14 Mayıs günü 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sonuçların ardından Yeniden Refah Partisi yüzde kaç oy aldı merak konusu oldu. Peki, Yeniden Refah kaç milletvekili çıkardı? Yeniden Refah oy oranı ne? 14 Mayıs Yeniden Refah Partisi yüzde kaç oy aldı? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde 14 Mayıs saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Açıklanan sonuçlara göre Yeniden Refah partisi kaç milletvekili çıkardı merak konusu oldu. Yeniden Refah Partisi oy oranı merak konusu oldu. Peki, Yeniden Refah kaç milletvekili çıkardı? Yeniden Refah oy oranı ne? 14 Mayıs Yeniden Refah Partisi yüzde kaç oy aldı? Detaylar haberimizde...

YENİDEN REFAH KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

Seçimlere ilk kez giren Yeniden Refah Partisi toplamda 5 vekil çıkarmıştır.

YENİDEN REFAH PARTİSİ OY ORANI NE?

Cumhur İttifakı'nın parçası olan Yeniden Refah Partisi, yüzde 2.84 oranı alarak 5 vekil çıkardı. Cumhur İttifakı'nın vekil sayısı toplam 321 vekil sayısına ulaşmıştır.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan Gündem Politika Haberler

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