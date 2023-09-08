Yeniden Refah Partisi'nin ittifaktan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Yerel seçimlere az bir süre kala Yeniden Refah'ın seçime nasıl gireceği araştırılmaktadır. Peki, Yeniden Refah ittifaktan ayrılacak mı? Yeniden Refah kendi adaylarıyla mı seçime girecek? İşte detaylar...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeniden Refah Partisi'nin yerel seçimlerde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından Yeniden Refah Partisi ittifaktan ayrılacak mı araştırılmaktadır. Peki, Yeniden Refah ittifaktan ayrılacak mı? Yeniden Refah kendi adaylarıyla mı seçime girecek? Detaylar haberimizde...

YENİDEN REFAH İTTİFAKTAN AYRILACAK MI?

Yerel seçimlerde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olan Yeniden Refah Partisi, büyükşehirler başta olmak üzere 81 il, 973 ilçe ve 394 beldede kendi adaylarıyla seçime gireceğini ilan etti. Bugün itibariyle il teşkilatlarına da seçimle ilgili genelge gönderildi.

YENİDEN REFAH KENDİ ADAYLARIYLA MI SEÇİME GİRECEK?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimi'ne bütün teşkilatlarının hazır olduğunu belirterek, "Büyükşehirler başta olmak üzere 81 il, 973 ilçe, 394 beldede Yeniden Refah Partimiz kendi logo ve adaylarıyla seçime girecektir." dedi.Zor, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında milli görüş hareketinin yerel yönetimlerinde, ileri bir demokrasi ve medeniyet tasavvurunun belediye uygulamalarında görüldüğünü belirtti.

GENELGE GÖNDERİLDİ

Bugün itibarıyla il teşkilatlarına seçimle ilgili genelge gönderdiklerini belirten Zor, 30 yaş altı gençlerin yanı sıra engelli, deprem ve sel mağdurları ile şehit yakını ve gazilerden aday adaylığı başvuru ücreti almayacaklarını kaydetti.