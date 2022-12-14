Bir süredir yapım ve onarım aşaması devam eden. M1A Yenikapı- Atatürk Havaalanı metro hattı ne zaman açılacağı vatandaşlar tarafından Yenibosna metrosu ne zaman açılacak? Yenibosna metro istasyonuna nasıl gidilir? sorularının yanıtı merak ediliyordu. Konuyla ilgili Metro İstanbul'dan dikkat çekici bir açılama geldi, Bu açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından Yenibosna metrosu ne zaman açılacak? Yenibosna metro istasyonuna nasıl gidilir? M1A Metro durakları neler? İşte merak edilenler...

İstanbul, kalabalık bir şehir olmasından dolayı geniş bir toplu taşıma ağına sahiptir. Vatandaşlar genellikle Metro hatlarını tercih etmektedir. Bu yüzden bazı noktalar oldukça sık ziyaret edilmektedir. Bir süredir yapım ve onarım aşaması devam eden M1A metro hattı ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Peki, Yenibosna metrosu ne zaman açılacak? Yenibosna metro istasyonuna nasıl gidilir? M1A Metro durakları neler? Detaylar haberimizde...

YENİBOSNA METROSU NE ZAMAN AÇILIYOR?

Metro İstanbul'dan M1A Metrosu hakkında beklene açıklama geldi. Metro İstanbul açıklaması şu şekilde:

M1A ve M9 metro hatlarının entegrasyon çalışmalarını nedeniyle kapalı olan, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattımızın Yenibosna istasyonu 15 Aralık Perşembe günü hizmetinize açılıyor. Yenibosna istasyonu, M9 hattı tamamlandığında İstanbul'un kuzey, güney ve doğu akslarını birbirine entegre edecek hattın önemli kavşak noktalarından biri olacak.

M1A METROSUNA NASIL GİDİLİR?

Kadıköy-Kartal metrosu ile Marmaray'a oradan da Marmaray Yenikapı durağına ulaşmak mümkün. Kazlıçeşme Yenikapı, Sirkeci istasyonlarından Ayrılık Çeşme istasyonuna ulaşılarak Kadıköy-Kartal metrosu ile miting alanına ulaşım sağlanacaktır.

M1A METROSU NEREYE GİDER?

M1 işletmesinin ilk bölümünü oluşturan hat, Yenikapı entegrasyon bölgesinden başlar, Bayrampaşa bölgesinden geçerek Otogar İstasyonu'na ulaşır. Merter istikametini takip ederek Zeytinburnu'ndan geçen ve Atatürk Havalimanı'na kadar uzanan M1A Hattı, Suriçi bölgesini havalimanına bağlar.

M1A METRO HATTI DURAKLARI NELER?

Ataköy-Basın Ekspres-İkitelli Metro Hattı durakları:

- Ataköy

- Yenibosna

- Çobançeşme

- Kuyumcukent

- İhlas Yuva

- Mimar Sinan Caddesi

- Hoca Ahmet Yesevi

- Halkalı Caddesi

- Mehmet Akif

- Bahariye

- Masko

- İkitelli Sanayi