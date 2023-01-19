Yeni Zelanda müslüman mı? Yeni Zelanda'nın dini nedir? Yeni Zelanda hangi kıtada bulunuyor, Asya mı?

Gündemde yer alan ülkelerin başında Yeni Zelanda geliyor. Yeni Zelanda ile ilgili vatandaşlar, Yeni Zelanda müslüman mı? Yeni Zelanda'nın dini nedir? Yeni Zelanda hangi kıtada bulunuyor? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Dini ne olduğu merak edilen ülkelerin başında Yeni Zelanda geliyor. Peki, Yeni Zelanda müslüman mı? Yeni Zelanda'nın dini nedir? Yeni Zelanda hangi kıtada bulunuyor? İşte detaylar...

YENİ ZELANDA NEREDE?

Yeni Zelanda, Güney Büyük Okyanus'ta bir ada ülkesidir. Güney Yarımkürede, Okyanusya'daki Güney Pasifik adaları arasında, Avustralya'nın yaklaşık 2.000 km güneydoğusunda yer almaktadır. Başlıca iki büyük (North Island ve South Island) ve 700'den fazla küçük adadan oluşur. Toplamda 268.021 kilometrekarelik bir yüz ölçümüne sahiptir. Bölgedeki tektonik hareketler ve volkanik olaylar nedeniyle Yeni Zelanda birçok yüksek dağa sahiptir. Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington ve en büyük şehri Auckland'dır.

Uzak olmaları sebebiyle Yeni Zelanda adaları insanlar tarafından yerleşilen en son büyük kara parçalarından biridir. 1280 ile 1350 yılları arasında Polinezyalılar tarafından yerleşilmeye başlanan adalar özel bir Maori kültürü geliştirmeye başlamıştır. Adaları keşfeden ilk avrupalı 1642 yılında Abel Tasman isimli Hollandalı olmuştur.

YENİ ZELANDA HANGİ KITADA?

Yeni Zelanda, Güney Büyük Okyanus'ta bir ada ülkesidir.

YENİ ZELANDA MÜSLÜMAN MI, DİNİ NEDİR?

Ülkede baskın inanç bulunmamaktadır. 2018 nüfus sayımına göre halkın %48,59'u kendini herhangi bir dine mensup görmemektedir. 2001 nüfus sayımından bu yana kendini Hristiyan olarak gören Yeni Zelandalıların oranı azalmaktadır. Nüfus sayımının verilerine göre diğer azınlık dinleri Hinduizm, Budizm, İslam ve Sihizm'dir.