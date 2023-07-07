Yeni zamlar neleri kapsıyor? Son gelen zamlar neler, bugün nelere zam geldi? Yeni zam listesi 2023 araştırılıyor. KDV, pasaport, tabu, vize, ehliyet işlemleri zamlanırken bugüne bir yenisi daha eklendi. Yeni zamlar neleri kapsıyor? Son gelen zamlar neler, bugün nelere zam geldi? Yeni zam listesi 2023! merak ediliyor. Peki, Yeni zamlar neleri kapsıyor? Son gelen zamlar neler, bugün nelere zam geldi? Yeni zam listesi 2023!

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YENİ ZAMLAR NELERİ KAPSIYOR?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; yüzde 18 olan genel KDV oranı yüzde 20, yüzde 8'e tabi mal ve hizmetlerin KDV oranı ise yüzde 10 olarak belirlendi. Deterjan ve dezenfektanlar ile kağıt ürünleri gibi temizlik maddelerinin ithal ve teslimlerinde genel KDV oranının yüzde 20 olarak uygulanması öngörüldü. Başta gıda maddeleri olmak üzere, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listede yer alan yüzde 1'e tabi mal ve hizmetlerin KDV oranında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Tüketici kredilerinde BSMV oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıldı. Şans Oyunları Vergisi, at yarışlarında yüzde 14'e, vergi spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10'a ve diğer şans oyunlarında yüzde 20'ye yükseltildi.

Öte yandan Borsa İstanbul'da işlem gören tam mükellef sermaye şirketi payları için yüzde 0 tevkifat uygulanmasının devamı öngörülüyor. Diğer sermaye şirketlerinde ise bugünden önce iktisap edilen kendi hisse senetlerine ilişkin olarak tevkifat oranı yüzde 0 olarak, bugünden itibaren iktisap edilen hisse senetleri için ise yüzde 15 olarak uygulanacak.

10 TEMMUZ'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürütmesinde, 3605 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28'inci maddesi gereğince verilen karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

SON GELEN ZAMLAR NELER?

Maktu harçlara gelen yüzde 50'lik zam sonrası pasaport harçları ve defter bedelleri de arttı. 6 ay süreli pasaport defter bedeli hariç 1.034 liraya, 1 yıllık pasaport 1.512 liraya, 3 yıllık pasaport 3.507 liraya, 10 yıllık pasaport ise 4.943 liraya yükseldi.

Son artışlar birlikte 6 aylık pasaport bedeli 689,7 liradan 1.034'e; 1 yıllık pasaport bedeli ise 1.008 liradan 1.512 TL'ye çıktı. 2 yıllık pasaportlarda bu ücret 2.469 liraya, 3 yıllıklarda ise 3.507 liraya yükseldi. 10 yıllık pasaport harcı ise defter bedeli hariç 4.943 TL oldu.

BUGÜN NELERE ZAM GELDİ?

Maktu harçlara yüzde 50 oranında yapılan zam sonrasında yurt dışından getirilen telefonların izin bedeli ise 6 bin TL'den 20 bin liraya çıkarıldı. Kararın yürürlüğe girmesinden hemen önce izin bedelini 6 bin lira olarak yatırmak isteyen vatandaşlar e-Devlet'e hücum etti. Sistem ise yoğunluktan dolayı kilitlendi.

YENİ ZAM LİSTESİ 2023!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.