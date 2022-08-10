Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır.

Üniversite kulüpleri tercihlerde önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır. İşte, Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğrenci toplulukları...

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğrenci toplulukları ve kuruluş tarihleri şu şekildedir:

Mimarlık Kulübü

İş Sağlığı ve Güvenliği Kulübü

Gerontoloji Kulübü

İnovasyon Kulübü

İEEE Kulübü

Diş Hekimliği Kulübü

Biyoteknoloji Kulübü

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kulübü

Hukuk ve Gelişim Kulübü

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Kulübü

Genç Yeşilay Kulübü

Eczacılık Kulübü

İlk ve Acil Yardım Kulübü

Genç Tema Kulübü

Kariyer Kulübü

Reklamcılık Kulübü

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ