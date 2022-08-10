Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri
Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır.
Üniversite kulüpleri tercihlerde önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır. İşte, Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğrenci toplulukları...
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğrenci toplulukları ve kuruluş tarihleri şu şekildedir:
- Mimarlık Kulübü
- İş Sağlığı ve Güvenliği Kulübü
- Gerontoloji Kulübü
- İnovasyon Kulübü
- İEEE Kulübü
- Diş Hekimliği Kulübü
- Biyoteknoloji Kulübü
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kulübü
- Hukuk ve Gelişim Kulübü
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik Kulübü
- Genç Yeşilay Kulübü
- Eczacılık Kulübü
- İlk ve Acil Yardım Kulübü
- Genç Tema Kulübü
- Kariyer Kulübü
- Reklamcılık Kulübü
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
- Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
- Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
- Diş Hekimliği (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu))
- Diş Hekimliği (Ücretli) (Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli))
- Eczacılık (Burslu) (Eczacılık Fakültesi (Burslu) )
- Eczacılık (Ücretli) (Eczacılık Fakültesi (Ücretli))
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Hemşirelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hukuk (%25 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli))
- Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- İşletme (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- İşletme (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Mimarlık (%50 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
- Mimarlık (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
- Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Psikoloji (%25 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Psikoloji (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Sağlık Yönetimi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Tıp (Burslu) (Tıp Fakültesi (Burslu))
- Tıp (Ücretli) (Tıp Fakültesi (Ücretli))
- Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (İletişim Fakültesi)