Bugün açıklanan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,23'e gerilerken, bu orana göre 6 aylık enflasyon ise yüzde 39-40 aralığında olacak. Peki, Yeni yılda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni yılda en düşük emekli maaşı kaç TL olacak, ne kadar zam gelecek?

Yeni yılda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni yılda en düşük emekli maaşı kaç TL olacak, ne kadar zam gelecek?

Asgari ücret ve emekli zammı için geri sayım başladı. Milyonların maaş artışında enflasyon kritik bir öneme sahip. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan yıl sonu enflasyon tahmini ile birlikte merak edilmekte olan Yeni yılda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusu da yanıt buldu. Peki, Yeni yılda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni yılda en düşük emekli maaşı kaç TL olacak, ne kadar zam gelecek?

YENİ YILDA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bugün açıklanan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,23'e gerilerken, bu orana göre 6 aylık enflasyon ise yüzde 39-40 aralığında olacak. Refah payının eklenmesiyle asgari ücret ve SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammının yüzde 50'yi bulması bekleniyor. Yüzde 50'lik zamla en düşük emekli maaşı 11.250 liraya, asgari ücret ise 17.103 liraya çıkacak.

Emeklilere temmuzda verilen yüzde 25'lik zam kök maaşa göre yapılmıştı. Yani seçim öncesi 7.500 TL'ye çıkarılan en düşük emekli maaşı, temmuzda sabit kalmıştı. Bu durum emeklilerin tepkisini çekince, hükümet bir defaya mahsus olmak üzere çalışmayan emeklilere 5'er bin lira ikramiye verirken, yeni yılda da güzel bir zam yapmayı planlıyor.

Refah payının eklenmesiyle asgari ücret ve emeklilere yapılacak zammın yüzde 50'yi bulması bekleniyor. 2024'te her iki gruba da yüzde 50 zam yapılmasıyla maaşlarda ciddi oranda bir yükseliş olacak. Buna göre en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 7.500 liradan 11.250 liraya çıkacak. Asgari ücret ise 11.402 liradan 17.103 liraya yükselecek. Asgari ücret ise 11.402 liradan 17.103 liraya yükselecek.