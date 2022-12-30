2023 yılı yaklaşırken bir yandan da vatandaşlar tarafından yılbaşı kutlamalarında dair sorular da merak edilmeye başlanıyor. Vatandaşlar Yeni yıla ilk önce hangi ülke giriyor? Sorusunu ve Yeni yılı kutlayan ilk ülke hangisi? Sorusunu merak ediyor. Peki, Yeni yıla ilk önce hangi ülke giriyor? Yeni yılı kutlayan ilk ülke hangisi? Yılbaşı ilk hangi ülkede kutlanıyor?

Yeni yıla ilk önce hangi ülke giriyor? Sorusu, yılbaşının yaklaşması ile birlikte birçok kişinin gündeminde alıyor ve gündemde yer alıyor. Her yıl farklı ülkelerden yılbaşı kutlamalarında dair birçok görüntü, sosyal medya üzerinde paylaşılıyor ve coşku ile kutlanıyor. Peki, Yeni yıla ilk önce hangi ülke giriyor? Yeni yılı kutlayan ilk ülke hangisi? Yılbaşı ilk hangi ülkede kutlanıyor?

YENİ YILA İLK ÖNCE HANGİ ÜLKE GİRİYOR?

Yeni yıla ilk önce giren ülkeler, Pasifik Okyanusu'nda yer almakta olan ada ülkeleri Samoa ve Kiribati'dir. Samoa ve Kiribati ülkeleri, Ülkemiz saat dilimi ile 13.00'da yeni yıla giriyor. Yeni Zelanda ise Türkiye saat dilimi ile 14:00'da yeni yıla girerek yılbaşını kutlayan ilk ülkeler arasında yer alıyor.