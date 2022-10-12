Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu, boş bulunan Yargıtay üyelikleri için bugün seçim yaptı. Bu kapsamda Yargıtay'a 10 yeni üye seçildi. Peki, Yeni Yagıtay üyeleri kim oldu? Yeni seçilen Yargıtay üyeleri!

Son Dakika! HSK, Yargıtay'a 10 yeni üye seçti, seçilen isimler arasında İdlib'de şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi de var

Yeni Yagıtay üyeleri! Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu, boş bulunan Yargıtay üyelikleri için bugün seçim yaptı. Bu kapsamda Yargıtay'a 10 yeni üye seçildi. Peki, Yeni Yagıtay üyeleri kim oldu? Yeni seçilen Yargıtay üyeleri isimleri haberimizde...

YENİ YARGITAY ÜYELERİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, Yargıtay'a 10 yeni üye seçti. Seçilen isimler arasında 2020 yılında İdlib'de şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi hakim Emine Erdoğan da var.

Yeni seçilen Yargıtay üyeleri:

HSK Teftiş Kurulu Başkanı Abdullah Alacahan

Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Alpaslan Azapağası

Anayasa Mahkemesi Başraportörü Hamit Yelken

Hakim Döndü Deniz Bilir

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız

HSK Başmüfettişi Necmi Apaydın

Ali Murat Soylu

Deniz Gül

Nurullah Bodur

Hakim Emine Erdoğan

ŞEHİT EŞİ DE ÜYELER ARASINDA

Hakim Emine Erdoğan, aynı zamanda 2020 yılında İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi.