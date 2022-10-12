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Yeni Yagıtay üyeleri kim oldu? Yeni seçilen Yargıtay üyeleri!

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Yeni Yagıtay üyeleri kim oldu? Yeni seçilen Yargıtay üyeleri!

Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu, boş bulunan Yargıtay üyelikleri için bugün seçim yaptı. Bu kapsamda Yargıtay'a 10 yeni üye seçildi. Peki, Yeni Yagıtay üyeleri kim oldu? Yeni seçilen Yargıtay üyeleri!

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Yeni Yagıtay üyeleri! Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu, boş bulunan Yargıtay üyelikleri için bugün seçim yaptı. Bu kapsamda Yargıtay'a 10 yeni üye seçildi. Peki, Yeni Yagıtay üyeleri kim oldu? Yeni seçilen Yargıtay üyeleri isimleri haberimizde...

YENİ YARGITAY ÜYELERİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, Yargıtay'a 10 yeni üye seçti. Seçilen isimler arasında 2020 yılında İdlib'de şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi hakim Emine Erdoğan da var.

Yeni seçilen Yargıtay üyeleri:

  • HSK Teftiş Kurulu Başkanı Abdullah Alacahan
  • Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Alpaslan Azapağası
  • Anayasa Mahkemesi Başraportörü Hamit Yelken
  • Hakim Döndü Deniz Bilir
  • Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız
  • HSK Başmüfettişi Necmi Apaydın
  • Ali Murat Soylu
  • Deniz Gül
  • Nurullah Bodur
  • Hakim Emine Erdoğan

ŞEHİT EŞİ DE ÜYELER ARASINDA

Hakim Emine Erdoğan, aynı zamanda 2020 yılında İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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