Koronavirüs salgınının yeni varyantı vatandaşlar arasında endişeye sebep olurken, bakanlıktan okullar için önemli bir açıklama geldi. Dünya genelinde 2020 yılında başlayan ve hızla yayılan koronavirüs salgını, farklı varyantlarla gündemdeki yerini koruyor ve vatandaşlar arasında tedirginlik yaratmaya devam ediyor. Peki, Yeni virüs okullar kapanacak mı, üniversiteler açılacak mı? Eris Virüsü okullar tatil oldu mu? İşte detaylar…

Ülkemizde son dönemde Eris varyantına yönelik vaka sayılarında artış yaşanırken, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından salgınla ilgili açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak okulların açık mı kalacağı sorusuna yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Tekin'in açıklaması, büyük ilgi ve tartışma yarattı. Peki, Yeni virüs okullar kapanacak mı, üniversiteler açılacak mı? Eris Virüsü okullar tatil oldu mu? İşte detaylar…

YENİ VİRÜS OKULLAR KAPANACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cnn Turk'te canlı yayında gündeme dair soruları yanıtladı. Burada yeni tip virüsün okulların tatil edilmesi konusunda bir gereği olup olmadığı soruldu. Bakan Yusuf Tekin ise böyle bir şeye gerek duyulmayacağını düşündüğünü açıkladı.

ERİS VİRÜSÜ OKULLAR TATİL OLDU MU?

Eris varyantı şu ana dek 50'den fazla ülkede bildirildi, Dünya Sağlık Örgütü Eris'i izlenmesi gereken bir varyant olarak sınıflandırdı. Koca ise "Endişe konusu yapılmayacak bir gelişme" olarak duyurduğu varyantla ilgili hasta etme gücünün düşük olduğunu belirtti. Okullar konusunda net bir bilgi henüz bulunmuyor.