Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar Resmî Gazete'de yayımlandı. 14 Kasım 2023 Resmi Gazete Atama Kararları ile Yeni Uruguay Büyükelçisi ataması kararı yayınlandı. Karar sonrası Tunca Özçuhadar kimdir, merak edildi. İşte, Tunca Özçuhadar hayatı ve biyografisi.

Yeni Uruguay Büyükelçisi Tunca Özçuhadar kimdir? Tunca Özçuhadar hayatı ve biyografisi

Yeni Uruguay Büyükelçisi Tunca Özçuhadar oldu. 14 Kasım 2023 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Uruguay Büyükelçisi Tunca Özçuhadar kimdir, Tunca Özçuhadar hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

YENİ URUGUAY BÜYÜKELÇİSİ TUNCA ÖZÇUHADAR KİMDİR?

Yükseköğrenimini Salzburg Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde 1993 yılında tamamlanmıştır.

Tunca Özçuhadar (ö. 1967) Türk büyükelçi.

1994'te Dışişleri Bakanlığı'na meslek memuru olarak girmiş, Aralık 2010-Ocak 2013 arasında Hannover Başkonsolosu, Ocak 2013-Ağustos 2015 tarihlerinde Elçi unvanıyla Protokol Genel Müdür yardımcısı olarak görev almıştır. 1 Eylül 2015 tarihinde 6 Ocak 2020'de Kolombo Büyükelçiliği olarak görev yapmıştır.

Atama Kararı: