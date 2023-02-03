Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas hakkında yeni bir gelişme yaşandı. TFF, Tolunay Kafkas ile yollarını ayırdı. Peki, Yeni Ümit Milli Takım Teknik Direktörü kim olacak?

Yeni Ümit Milli Takım Teknik Direktörü kim olacak? Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas hakkında yeni bir gelişme yaşandı. TFF, Tolunay Kafkas ile yollarını ayırdı.Peki, Yeni Ümit Milli Takım Teknik Direktörü kim olacak? İşte detaylar...

YENİ ÜMİT MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

Tolunay Kafkas'ın görevden alınmasının ardından yeni Ümit Milli Takım Teknik Direktörü kim oldu merak edildi. Ancak henüz yeni teknik direktör açıklanmadı.

TOLUNAY KAFKAS GÖREVDEN ALINDI MI?

Uzun süredir yaptığı kadro tercihleri ve aldığı sonuçlar nedeniyle eleştirilen Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, görevden alındı.

GÖREVDEN ALINDI



Yaptığı kadro tercihleri ve aldığı sonuçlarla uzun süredir eleştirilerin hedefi olan Tolunay Kafkas, görevden alındı.

HAMİT ALTINTOP ARADI

Konuyla ilgili Ajansspor'a konuşan Tolunay Kafkas, Hamit Altıntop'un kendisini arayıp görevden alındığını ilettiğini söyledi. Tolunay Kafkas 2017 yılından beri milli takımın çeşitli kademelerinde görev alıyordu.

MİLLİ TAKIMDA TOPLAM 28 MAÇA ÇIKTI

Milli takımın alt yaş kategorilerinde toplam 28 maça çıktı. Tolunay Kafkas söz konusu müsabakalarda 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 yenilgi aldı.