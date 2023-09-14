14 Eylül 2023 Resmi Gazete Atama Kararları ile Yeni Ukrayna Büyükelçisi ataması kararı yayınlandı. Karar sonrası Levent Bilgen kimdir, merak edildi. İşte, Levent Bilgen hayatı ve biyografisi.

Yeni Ukrayna Büyükelçisi Levent Bilgen oldu. 14 Eylül 2023 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Ukrayna Büyükelçisi Levent Bilgen kimdir, Levent Bilgen hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

YENİ UKRAYNA BÜYÜKELÇİSİ LEVENT BİLGEN KİMDİR?

TED Ankara Koleji'ni bitirmiş, Lisans eğitimini ABD'de, George Mason Üniversitesi Yöneticilik Fakültesi'nde, İşletme alanında; masterını, aynı üniversitenin Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde Uluslararası İş ve İşlemler konusunda yapmıştır.

Mesleki Kariyeri

1995'te Dışişleri Bakanlığı'na girmiş, çeşitli görevlerde bulunmuş, 2007-2009 yıllarında Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Tahsin Burcuoğlu'nun özel danışmanı olarak görev yapmış, 2009-2011 yıllarında Toronto Kurucu Başkonsolosu, 2011-2014 yıllarında ise New York Başkonsolosu olmuş, 12 Aralık 2014 - 1 Ekim 2016 tarihleri arasında Abu Dabi Büyükelçisi olarak görev yapmıştır. 2017 yılı itibarıyla Dışişleri Bakanlığı Müşaviridir. 2018-2019 yılları arasında Meclis Dışışleri Komisyonu Danışmanıdır.

14 Eylül Atama kararının tamamı şöyle:

"Rusya Federasyonu Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Tanju BİLGİÇ,

Ukrayna Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa Levent BİLGEN,

Polonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Çok Taraflı Ekonomik işler Genel Müdür Yardımcısı Rauf Alp DENKTAŞ,

Fas Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa İlker KILIÇ,

Burundi Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Alp IŞIKLI, atanmıştır."