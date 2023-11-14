Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar Resmî Gazete'de yayımlandı. 14 Kasım 2023 Resmi Gazete Atama Kararları ile Yeni Türkmenistan Büyükelçisi ataması kararı yayınlandı. Karar sonrası Ahmet Demirok kimdir, merak edildi. İşte, Ahmet Demirok hayatı ve biyografisi.

Yeni Türkmenistan Büyükelçisi Ahmet Demirok oldu. 14 Kasım 2023 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Türkmenistan Büyükelçisi Ahmet Demirok kimdir, Ahmet Demirok hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

YENİ TÜRKMENİSTAN BÜYÜKELÇİSİ AHMET DEMİROK KİMDİR?

Doğum: 1970 (53 yıl yaşında), Kulu, Türkiye

Ahmet Demirok, 21 Ağustos 1970 tarihinde Konya'nın Kulu ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimini Kulu'da tamamlamıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur. Lisansüstü eğitimini Londra Middlesex Üniversitesinde Kamu Diplomasisi alanında yapmıştır.

Kariyeri

1993 yılında Dışişleri Bakanlığında Aday Meslek Memuru olarak çalışmaya başlamıştır.

Sırasıyla 1997- 1999 yılları arasında Gümülcine Başkonsolosluğu'nda Muavin Konsolos, 1999-2002 yıllarında Kanberra Büyükelçiliği'nde Üçüncü ve İkinci Katip, 2002-2004 yıllarında merkez görevde, 2004-2006 Bratislava Büyükelçiliği'nde Başkatip, 2006-2008 Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde Başkatip ve Müsteşar, 2008-2010 yıllarında Bakan Özel Müşavirliğinde Daire Başkanı olarak görev yapmıştır.

2010-2013 tarihlerinde ise Londra Başkonsolosu olarak görev yapan Demirok 1 Ekim 2013 - 28 Şubat 2017 tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti Doha Büyükelçisi olmuştur.

20 Haziran 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan bakanlar kurulu kararnamesi ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyesi olarak atanmış ve 4 yıl bu görevi sürdürmüştür. 15 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti Asmara Büyükelçisidir.

14 Kasım kararnamesi: