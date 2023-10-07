Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kamu kurumlarına dikkat çeken atamalar yapıldı. Bu kurumların başında uzay araştırmalarıyla bilinen Türkiye Uzay Ajansı bulunuyor. Peki, Yeni Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç kimdir, kaç yaşında, nereli? Yusuf Kıraç hayatı ve biyografisi! İşte detaylar…

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Kamu Malı Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürü Yakup Tekin, Kamu Finansmanı Genel Müdürü Ömer Karademir, Borçlanma Genel Müdürü Yiğit Korkmaz Yaşar, Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü Deniz Yılmaz, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar oldu. Peki ama Yeni Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç kimdir, kaç yaşında, nereli? Yusuf Kıraç hayatı ve biyografisi! İşte detaylar…

YENİ TÜRKİYE UZAY AJANSI BAŞKANI YUSUF KIRAÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Yusuf Kıraç, Hacettepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden 1994 yılında mezun olmuştur. 1996 yılında Siemens'te kariyerine başlamış olup, daha sonra Planlama ve Entegrasyon Yönetimi Yöneticisi olarak çalışmış ve ardından Nokia Siemens Networks şirketinde aynı unvan ile görevine devam etmiştir.

2008 yılında Türk Telekom'da çalışmaya başlayan Kıraç, Kırsal Dönüşüm, Türk Telekom NGN ve Fiber Dönüşüm projeleriyle Türk Telekom'un All IP mimarisinde aşama atlatan başarılı dönüşüm projelerini yürüten ekipte yer almıştır. 2010 yılında Network Direktörlüğü görevini üstlenerek, Fiber Dönüşümü, DWDM, MPLS, DC Dönüşüm ve TTVPN gibi Türk Telekom'a karlılık ve kapasite kazandıran pek çok projeye liderlik etmiştir.

2010-2014 tarihleri arasında mevcut görevinin yanı sıra merkezi Brüksel'de bulunan Avrupa Telekomünikasyon Operatörleri Organizasyonu ETNO'nun NANI Çalışma Grubu Başkanlığı'nı da yapmıştır. Başkanlık görevi boyunca ETNO'da numaralandırma ve adresleme konularında; özellikle IPv4'ten IPv6'ya geçiş, numara taşınabilirliği, M2M gelecek stratejileri ve politikalarının belirlenmesinde başta Avrupa komisyonu olmak üzere CoCom, ECC, ITU, ETSI, ICANN, RIPE gibi uluslararası kuruluşlarla yakından çalışmıştır. Türk Telekom, AVEA ve TTNET şirketlerinin birleşmesi ile oluşan yeni yapılanma sonrası Core & Transport Network Direktörlüğü görevini yürütmüştür.

Yusuf Kıraç

YUSUF KIRAÇ HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Yusuf Kıraç, Aralık 2016 – Ağustos 2018 tarihleri arasında Türk Telekom International'da Genel Müdür olarak görev almıştır. Ağustos 2018 tarihinden itibaren Türk Telekom'da Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı (CTO) olarak; Şirketin fiber ve dijital dönüşüm mimarisinin planlanması, LTE-A, Wifiv6, 5G gibi yeni nesil kablosuz erişim ağlara geçişleri, NFV, SDN, IMS, ürün ve kanal tekilleştirme, servis ve şebeke optimizasyonu, siber güvenlik gibi alanlarda liderlik görevini sürdürmektedir.

Mevcut görevine ilave olarak Yusuf Kıraç ayrıca; ESB (Erişim Sağlayıcıları Birliğinde) Yönetim Kurulu Üyeliği, ONF (Open Networking Foundation) Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Innova A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütmektedir.?