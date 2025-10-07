Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek? 2025 Yeni trafik cezaları ne kadar arttı? Yeni trafik ceza tutarları!

Trafik güvenliği Türkiye'de artık bambaşka bir döneme giriyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu yeni "barem sistemi", sürücülerin alışkanlıklarını kökten değiştirecek ve ciddi caydırıcı yaptırımlar getirecek. Artık sadece hız sınırını aşmak değil, makas atmak, ters yönde gitmek veya ambulansa yol vermemek gibi davranışlar da ağır cezalarla karşılaşacak. Peki, yeni trafik cezaları kanunu yürürlüğe girdi mi? Yeni trafik cezaları ne kadar arttı? Yeni trafik ceza tutarları haberimizde...

YENİ TRAFİK CEZALARI KANUNU YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ?

Yeni trafik cezalarıyla ilgili kanun, İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre artık resmen yürürlüğe girmiş durumda. Bakan Yerlikaya, dünya genelinde başarıyla uygulanan "barem sistemini" Türkiye'ye adapte ettiklerini duyurdu. Sistem, sürücülere sadece ceza vermek yerine, trafik bilincini artırmayı ve olası kazaları önlemeyi hedefliyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte okul ve hastane önlerinde hız sınırı ihlali, cep telefonu ile araç kullanımı, makas atma, ters yön ve ambulansa yol vermeme gibi ihlaller ciddi yaptırımlara bağlandı. Artık her ihlal, kademeli ve caydırıcı bir şekilde uygulanacak.

YENİ TRAFİK CEZALARI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre "barem sistemi" Türkiye'de hemen uygulanmaya başladı. Yani sürücüler, kanunun resmi olarak yürürlüğe girmesiyle birlikte yeni cezalara tabii olacak. Özellikle hız ihlalleri ve kırmızı ışık ihlali gibi durumlar için artık kademeli cezalar uygulanacak; ilk ihlal uyarı, tekrar eden ihlaller ise ehliyetin geçici veya kalıcı olarak alınması ile sonuçlanacak.

Bu düzenleme, sürücülerin kurallara uymasını sağlamak ve kazaları azaltmak için acil ve kapsamlı bir önlem olarak değerlendiriliyor.

YENİ TRAFİK CEZALARI NE KADAR ARTTI?

Yeni düzenleme ile trafik ceza tutarları ve yaptırımlar ciddi şekilde artırıldı. Öne çıkan bazı cezalar şu şekilde:

Cep telefonu ile araç kullanımı: İlk ihlalde 5.000 TL, ikinci ihlalde 10.000 TL, üçüncü ihlalde 30 gün ehliyet el koyma.

Kırmızı ışık ihlali: 1. ihlalde uyarı, 3. ihlalde 30 gün, 4. ihlalde 60 gün, 5. ihlalde 90 gün, 6. ihlalde ise ehliyet tamamen iptal.

Makas atma ve ters yön: 60 gün ehliyet el koyma ve araç trafikten men.

Ambulansa yol vermeme: 30 gün ehliyete el koyma, tekrarında 5 yıl içinde ehliyet iptali.

Dur ihtarına uymama: 60 gün ehliyet el koyma, 200.000 TL para cezası.

Emniyet kemeri ve çocuk güvenliği: 4. kez kemer takmayan sürücüye 30 gün ehliyet el koyma; 15 yaş altı çocuğa kemer taktırmayan sürücüye 5.000 TL ceza.

Ayrıca alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullananlar, ehliyet iptali ve sağlık raporu zorunluluğu ile karşılaşacak. Motosiklet sürücülerine ise hız ve kask denetimleri artık daha caydırıcı şekilde uygulanacak.

YENİ TRAFİK CEZA TUTARLARI

Yeni ceza tutarları, sürücüleri caydırmak ve bilinçlendirmek amacıyla artırıldı. Bazı örnekler:

Cep telefonu kullanımı: 5.000 TL – 10.000 TL

Dur ihtarına uymama: 200.000 TL

15 yaş altı çocuğa kemer taktırmama: 5.000 TL

Makas atma ve ters yön gibi ciddi ihlallerde ehliyet el koyma ve aracın trafikten men edilmesi

Bu yeni barem sistemi, sadece para cezalarıyla değil, aynı zamanda ehliyetin geçici veya kalıcı olarak alınması gibi yaptırımlarla da sürücüyü disipline ediyor.