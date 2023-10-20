Yeni Toyota Camry'nin teaser fotoğrafı yayınlandı

Japon otomotiv devinin bugün bir teaser fotoğrafı yayınlamasından sonra yeni Toyota Camry'nin yakında ortaya çıkacağı belli oldu. Yeni nesil Toyota Camry nasıl olacak? Toyota ve Tesla güçlerini birleştiriyor!

Japon otomotiv devinin bugün bir teaser fotoğrafı yayınlamasından sonra yeni Toyota Camry'nin yakında ortaya çıkacağı belli oldu. Örtülü görüntü, açıkça arabanın ön ucunu gösteriyor. Arka koltuklara baktığımızda ise anlaşılan o ki teaser görüntüsü bir sedana ait. Bu sedanın da 2025 Toyota Camry olması işten bile değil.

Yeni nesil Toyota Camry nasıl olacak?

Teaser'da gözüken söz konusu arabanın yeni nesil Camry olduğunu gösteren başka kanıtlar da mevcut. Bu yılın başlarında, casus fotoğrafçılar oldukça kamufle edilmiş bir Toyota sedan prototipini test edilirken yakaladı. Oldukça fazla saklanmaya çalışan araba yine de objektiflerden kaçamadı.

Hiçbir şey doğrulanmamış olsa da, yeni dokuzuncu nesil Camry'nin önceki modelle benzer boyutlara sahip olmasını ancak şirketin TNGA-K platformunu kullanmasını ve güncellenmiş güç aktarma organlarından faydalanması bekleniyor.

Ne bugünkü teaser görseli ne de casus fotoğraflar bize 2025 Camry'nin neye benzeyeceğine dair net bir fikir vermiyor; burun üzerinde Toyota Supra gibi belirgin bir Toyota armasını seçebiliyoruz ve belirgin aydınlatma imzası da Toyota Prius'ta görülen tasarıma benziyor.

Toyota ve Tesla güçlerini birleştiriyor!

Toyota Camry'nin yeni nesli neredeyse kesinlikle yeni güç aktarma organları seçeneklerine sahip olacak.Bunların arasında hibrit bir kurulumun da olacağına şüphe yok, ancak Toyota'nın artık aralarından seçim yapabileceği çok sayıda seçeneği var.

Crown'a güç veren 236 beygirlik dört çeker konfigürasyonu mu olacak, yoksa Toyota Highlander'ın güçlü 265 beygirlik hibrit turbo dörtlü motoru mu olacak? Mevcut Camry'nin temel 2,5 litrelik dört silindirli motoru hala daha düşük donanım seviyelerinde sunulabilirken 3,5 litrelik V-6'nın devam etmesi ise beklenmiyor.

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