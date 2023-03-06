Yeni Touareg Kutup Dairesi'nde zorlu testlerde

Volkswagen'in yenilenen Touareg modeli test sürecinin son aşamasında Kutup Dairesi'nde zorlu sınavlardan geçiyor.

Volkswagen için satış rakamlarıyla bir başarı öyküsü olan Touareg kapsamlı bir teknik ve görsel güncellemeden geçecek. Model yaz aylarından planlanan dünya prömiyeri öncesinde gerçekleşen test sürecinde son ve en zorlu sınavını veriyor.

Kamuflajlı Touareg, İsveç Laponyası'ndaki son test millerini tamamlamaya devam ediyor. Tasarım değişiklikleri hala büyük boyutlu bir QR kod paketinin altında gizli olsa da, gizlenmiş prototipin resimleri şimdiden ilk teknik detayların somut bir ön izlemesini sağlıyor. Örneğin ön tarafta, yeni geliştirilen IQ.LIGHT HD matris farları ve bunların arasına entegre edilmiş yeni bir LED ışık şeridinin öğelerini görmek mümkün.

Geceyi gündüze çeviren ve karşıdan gelen trafiğin gözlerini kamaştırmadan yolda önemli ölçüde daha fazla parlaklık sağlayan Matris sistemi, lüks SUV'ye özel bir ışık iması oluşturuyor. Ayrıca modelin arka kısmında ışıklı bir logo bulunuyor.

Şasisi daha da geliştirilen modelde artık şasi elektroniği ile ağa bağlı olan bir tavan yükü sensörü kullanılıyor. Tavan yüklü değilken çeviklik arterken, bir portbagaj monte edilmişse, sensör bunu tanıyor ve bu bilgiyi ESC gibi yardımcı sistemlere iletiyor. Bu sayede Touareg'in sürüş dengesi sağlanıyor.

Tüm bunlarla birlikte konfor ile performans arasında bir denge elde etmek için standart çelik yaylı şasi ve isteğe bağlı iki odacıklı havalı süspansiyon şasisi de yeniden düzenlenmiş.

Güncellenen Touareg iç mekanda Innovision Cockpit ile donatılmış. 15 inçlik merkezi dokunmatik ekran, çok işlevli direksiyon simidi ve orta konsoldaki ses kontrolü gibi analog elemanlar aracılığıyla çalıştırılıyor. Touareg'in kokpitinde diğer özelliklerin yanı sıra navigasyon yüksek çözünürlüklü HD harita verileri sunarken, ses kontrolü de geliştirilmiş. Akıllı telefon ve App Connect aracılığıyla uygulama entegrasyonu artık kablosuz olarak da yapılabiliyor.

Touareg'in kalite seviyesi, müşteri geri bildirimleri değerlendirilerek daha da iyileştirilmiş. Bu sayede kolçaklar ve orta konsol panelleri artık daha yumuşak malzemeyle kaplanmış.

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