Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, görevinden istifa etti. Özdemir, Riva'daki toplantıda yönetim kurulu ve kulüp başkanlarına istifa kararını açıkladı. Peki, Yeni TFF Başkanı kim oldu, belli oldu mu? 2022 Yeni TFF Başkanı adayları kimler? TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yerine kim gelecek?

NİHAT ÖZDEMİR İSTİFA MI ETTİ?

Eleştirilerin hedefindeki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir görevinden istifa etti. Özdemir'in görev süresinin bitmesine 1 yıl kalmıştı. TFF'de bazı üst düzey yöneticiler de görevi bıraktı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan, MHK'nin hakemlerle ilgili aldığı kararın TFF Tahkim Kurulu'ndan dönmesiyle istifa etmişti. Yöneticiler Nuri Akın ve Alkın Kalkavan da istifa kararı aldı.

YENİ TFF BAŞKANI KİM OLACAK, BELLİ OLDU MU?

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Nihat Özdemir'in istifası ve Servet Yardımcı'nın vekaleten başkanlık görevini üstlenmesinin ardından Mustafa Çağlar Başkan Vekilliği görevine getirildi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifası sonrası Başkan Vekili Servet Yardımcı vekaleten başkanlık görevini devraldı. Yardımcı'dan boşalan göreve ise Mustafa Çağlar getirildi. TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, yeni bir görevlendirmede bulundu. Yönetim Kurulu'nun aldığı karar sonrasında Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, TFF Başkan Vekilliği görevine getirildi" ifadelerine yer verildi.

Yeni TFF Başkanı kim olacak henüz belli olmadı. Resmi olarak adaylar da açıklanmadı fakat olası adayların isimleri belli oldu.

TFF Başkanlık seçiminde ismi geçen adaylar şöyle:

- Servet Yardımcı

- Ahmet Ağaoğlu

- Göksel Gümüşdağ

- Hamit Altıntop

- Ahmet Nur Çebi

Sizce yeni #TFF Başkanı kim olmalı? — Haberler (@Haberler) April 4, 2022

Haberler.com - Gündem