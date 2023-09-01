Yeni Tesla Model 3 Özellikleri ve Değişim

Otomotiv sektöründeki değişim hız kesmeden devam ediyor. Tesla'nın başarısının ardından diğer otomobil devleri de yeni nesil modellerini tanıtmaya başladı. İşte yeni Tesla Model 3'ün özellikleri ve yenilikleri.

Otomotivsektöründeki değişim tüm hızıyla sürüyor. Son dönemde Tesla gibi şirketlerin ön plana çıkması ve başarıya ulaşmasının ardından yıllardır bu alanda boy gösteren devler de akıma ayak uydurmaya başladı. Kısa bir süre önce Tesla, tasarımı ve teknik özellikleriyle yenilenen yeni nesil Model 3'ü vitrine çıkardı. İşte yeni Tesla Model 3 özellikleri!

Yeni nesil Tesla Model 3 sürücülere neler sunuyor?

Yeni Tesla Model 3, artık daha sportif bir görünüme ve tek şarjla 677 kilometrelik menzile sahip. İki yeni renk (Stealth Grey ve Ultra Red) gri ve kırmızı sürücülere sunuluyor; iç mekanda ise 17 hoparlörlü ses sistemi, özelleştirilebilir ortam aydınlatması ve arka koltuktaki yolcular için 8 inç dokunmatik ekran bulunuyor. Aynı zamanda 15.4 inçlik bir dokunmatik orta ekran sürücüleri karşılıyor.

Yeni nesil Tesla Model 3'ün uzunluğu 4.720 mm. Bu noktada bir önceki modele göre biraz uzama söz konusu. Modelin genişliği ise aynaları açık durumdayken 2.089 mm seviyelerinde. Öte yandan araçta kullanılan yeni 360 derece akustik cam tavan sayesinde sürücüler artık daha sessiz bir kabin deneyimine sahip olabilecek. Bu cam aynı zamanda sürücüleri zararlı UV ışınlarına karşı koruyor.

Tasarım tarafındaki en çarpıcı değişikliğin mevcut Model 3'ün görünümünün tabanını koruyan, ancak ön ucu daha şık görünecek şekilde şekillendiren ve mevcut Model 3'ün ön ucundaki bombeli tümseği ortadan kaldıran hamle olduğunu söyleyebiliriz.

Tesla, Türkiye'de dünya rekoruna gidiyor!

Şirketin web sitesinde hem tek motorlu arkadan çekişli model hem de çift motorlu dört tekerlekten çekişli model listelendi. RWD versiyonu (344 mil) 553 km menzil sunarken, Long Range için ise 677 km menzille karşımıza çıkıyor. Otomobilin standart arkadan itişli versiyonu 0'dan 100 km/saat hıza 6,1 saniyede çıkıyor. Üst seviye Long Range ise 4,4 saniyede bu işlemi gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra iki varyantta da 15 dakikada 282 km yol gidebilecek kadar şarj olabiliyor. Son olarak aracın fiyatıyla ve çıkış tarihiyle ilgili net bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

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