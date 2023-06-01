Akşam saatlerinde Beştepe'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, cumartesi günü açıklanacak yeni kabinede kimlerin görev alacağı üzerine fikir alışverişinde bulundu. Peki, Yeni TBMM Başkanı kim olacak? Yeni TBMM Başkanı belli oldu mu? Yeni TBMM Başkanı ne zaman belli olacak?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlanmasının ardından siyaset gündeminin başlıca konusu kurulacak yeni kabine oldu. Cumartesi günü açıklanacak yeni kabine öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beştepe'de bir araya geldi. İkilinin bu görüşmede yeni kabinede görev alacak isimlerle ilgili fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Peki, Yeni TBMM Başkanı kim olacak? Yeni TBMM Başkanı belli oldu mu? Yeni TBMM Başkanı ne zaman belli olacak?

YENİ TBMM BAŞKANI KİM OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli arasındaki görüşmede TBMM Başkanlığı için AK Partili Numan Kurtulmuş isminin gündeme geldiği ve ikilinin bu isim üzerinde fikir birliğine vardığı gelen bilgiler arasında...

Yeni kabinede Bekir Bozdağ'ın yeniden Adalet Bakanı olacağı konuşuluyor. Murat Kurum'un istifa ettirilip Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak devam edeceği tahmin ediliyor. Hulusi Akar'ın yürüttüğü Milli Savunma Bakanlığı görevi için de Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in ismi düşünülüyor.