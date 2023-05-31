Yeni Tarım ve Orman Bakanı kim olacak 2023? Yeni Tarım ve Orman Bakanı kim olacak?

Cumhurbaşkanlığı seçimini 2. turda resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan kazanmasıyla beraber yeni kabine ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı kim olacak 2023 ve yeni Tarım ve Orman Bakanı kim olacak merak ediliyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanı kim olacak 2023? Yeni Tarım ve Orman Bakanı kim olacak?

Tarım ve Orman Bakanı kim olacak 2023 ve yeni Tarım ve Orman Bakanı kim olacak merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi ne zaman kuracağı gündeme geliyor. Tarım ve Orman Bakanı kim olacak 2023 ve yeni Tarım ve Orman Bakanı kim olacak araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı kim olacak 2023? Yeni Tarım ve Orman Bakanı kim olacak? Detaylar haberimizdedir…

YENİ TARIM VE ORMAN BAKANI KİM OLACAK 2023?

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimini kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kabine'yi cuma günü açıklaması bekleniyor. Milletvekili seçilen bakanlara görev verilip verilmeyeceğinin netleşmesiyle şekillenecek olan listede; İçişleri Bakanlığı için Süleyman Soylu, Hakan Fidan, Fuat Oktay ve Seyfullah Hacımüftüoğlu isimleri öne çıkarken, Hazine ve Maliye olarak ayrılması gündemde olan Hazine ve Maliye Bakanlığı içinse Cevdet Yılmaz ve Lütfen Elvan'ın ismi geçiyor. İşte kulislerde konuşulan tüm isimler.

YENİ TARIM VE ORMAN BAKANI KİM OLACAK?

Yeni kabinede Tarım ve Orman Bakanlığı için konuşulan isimler: Vahit Kirişçi, İbrahim Yumaklı, Akif Balta