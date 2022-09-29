Yeni sosyal konut projesinin detaylar bugün görüşülecek!

TOKİ sosyal konut projesinin heyecanı sıcaklığını korurken kısa süre önce dar gelirli vatandaşlar için yeni bir konut projesinin müjdesi verildi. Emlak Konut aracılığı ile hayat geçirilecek proje ile ev fiyat ve kiralarının düşmesi bekleniyor. Kampanyanın şartlarının görüşülmesi için bugün görüşmelere başlanacağı öğrenildi. Diğer yandan ev faizlerinin aşağı inmesi ve peşinat miktarlarının düşürülmesi gibi adımların da atılması bekleniyor.

Cumhuriyet Tarihi'nin en büyük sosyal konut projesine yönelik açıklamalar ardı ardına geldi. Başvuru sayısının 5 milyonu geçtiği konut projesine halk büyük ilgi gösterdi. Kısa süre önce Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Emlak Konut aracılığı ile yeni bir sosyal konut projesini hayata geçireceğini ilan etti. Yeni projeye yönelik detayların bugün açıklanacağı öğrenildi.

HEM İNDİRİM HEM VADE KONULARINDA ÇALIŞIYORUZ

İlk evim, ilk iş yerim kampanyasıkapsamında ilk temellerin 25 Ekim'de atılacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilan edildi. Kampanyanın ikinci ayağı olan ve dar gelirliler için hayata geçirileceği ifade edilen yeni proje ise Bakan Kurum tarafından ilan edildi.

Murat Kurum konuya dair yaptığı bir açıklamada "Emlak Konut kampanyasında, hem indirim hem de vade olmak üzere hepsini birlikte çalışıyoruz. Hazine Bakanlığı'mızla da faiz olan orta gelirliye yönelik kampanyanın çalışmaları hız kazandı" sözlerini kullandı.

EMLAK KONUT KAMPANYASININ DETAYLARI BUGÜN GÖRÜŞÜLECEK

Ardı ardına gelen gençleri ve dar gelirlileri önceleyen konut kampanyası haberlerinin ardından konut kira ve fiyatlarında gerileme olacağı beklentisi ortaya çıktı. Bakan Kurumtarafından ilan edilen konut projesi sonrası gözler detaylara çevrildi. Kampanya hakkında bugün bir toplantı yapılacağı öğrenildi.