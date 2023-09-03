Yeni Skoda Superb ve Kodiaq Modellerinin Kabinleri Tanıtıldı

Skoda, yeni nesil otomobilleriyle giderek premium segmente kendini konumlandırıyor. Son olarak yeni 2024 Skoda Superb ve Kodiaq modellerinin kabinlerine ait görseller paylaşıldı. Biz de konuyla ilgili tüm detayları paylaşıyoruz.

İşte yeni Skoda Superb ve Kodiaq!

Škoda, yeni nesil Superb ve Kodiaq modellerinin dünya prömiyeri öncesinde tamamen yeniden tasarlanan kabinlerini tanıttı. Superb ve Kodiaq modelleri pratik, kullanıcı dostu ve akılcı çözümleriyle dikkat çeken kabinini yeni nesilde daha ileriye taşıyor.

Yeni modeller, dijital kokpit, ön cama yansıtmalı gösterge ve 13 inç bilgi- eğlence ekranı ile kabinlerde yeni teknolojileri ve zarifliği bir arada sunuyor. Yeni nesil Kodiaq ve Superb, daha geniş kabinlerinde tüm yolcular için daha fazla konfor sağlarken aynı zamanda da göz alıcı tasarımından ve yüksek kalitesinden de ödün vermiyor.

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Daha fazla konfor, teknoloji ve pratiklik sunulacak

Škoda, konfor ve teknoloji konusunda iddialı olan Kodiaq ve Superb'in yeni neslinde de bu başarısını ileriye taşıyacak. Yeniden tasarlanan kabinde direksiyon, göstergeler, ön konsol ve dekoratif döşemeler daha dikkat çekici hale getirildi.

İlk kez bir Škoda modelinde vites kontrolünün direksiyon kolonuna taşınmasıyla orta konsolda daha geniş bir alan sunulurken, 10 inç Dijital Gösterge Paneli, ön cama yansıtmalı Head-up gösterge ve 13 inç yüksek çözünürlüklü yatay dokunmatik multimedya ekranı aracın teknolojik yanını vurguluyor.

Hem fiziksel hem de dijital dünyayı bir araya getiren Smart Dials, araç özelliklerinin yönetilmesini kolaylaştırarak sürüşü daha güvenli hale getiriyor ve her sürüş koşulunda istenen ayarların kolayca yapılmasını sağlıyor. Üçlü döner düğme tasarımına sahip bu düğmeler, yüksek dokunsal kalitenin yanı sıra sezgisel bir kullanım da sağlıyor.

Basılabilen ve aynı zamanda çevrilebilen bu akıllı düğmelerin her biri, çeşitli araç fonksiyonlarına kolay erişim sağlıyor. Bu düğmelerden, sıcaklık, koltuk ısıtma/soğutma, fan hızı, havalandırma yönü, ses ayarları, sürüş modları veya harita yaklaştırma/uzaklaştırma gibi özellikler yönetilebiliyor.

Araç içerisindeki konfor ve pratiklik seviyesi, 15 W'a kadar kablosuz hızlı şarj, pnömatik masaj özelliğine sahip koltuklar, 45 W güç çıkışına sahip dört adede kadar USB-C bağlantı noktasının yanı sıra dikiz aynasındaki kullanışlı 15 W USB-C bağlantı noktası ile daha ileriye taşınıyor. Bununla birlikte Škoda, sürdürülebilirlik hedefiyle yeni Kodiaq ve yeni Superb modelleri için yüzde 100 geri dönüştürülmüş polyesterden yapılmış döşemeler kullanıyor.