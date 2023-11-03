Yeni Skoda Superb 2024 Özellikleri ve Fiyatı

Volkswagen Grubu içerisinde artık yeni Passat, Türkiye'de ise hayranları arasında 'yeni aşiret paket' klişesi ile beklenen Skoda Superb geçtiğimiz aylarda yayınladığı teaser görüntüler ile bizleri heyecanlandırdı. Yeni Superb bir önceki neslinden büyük oranda izler taşıyor. Skoda tasarımcıları büyük bir değişimden ziyade ufak bir makyaj işlemi gerçekleştirmiş diyebiliriz.

Aşiret paket esprilerinin artık klişeden de kötü olduğu bugünlerde yeni Skoda Superb tanıtıldı. Özellikle Volkswagen Passat Sedan hayranlarının merakla beklediği otomobil bugün yapılan tanıtım ile podyumda yerini aldı. Peki 2024 yeni Skoda Superb kullanıcılarına neler sunuyor? İşte 2024 yeni Skoda Superb özellikleri ve fiyatı…

2024 Skoda Superb özellikleri!

Volkswagen Grubu içerisinde artık yeni Passat, Türkiye'de ise hayranları arasında "yeni aşiret paket" klişesi ile beklenen Skoda Superb geçtiğimiz aylarda yayınladığı teaser görüntüler ile bizleri heyecanlandırdı. Yeni Superb bir önceki neslinden büyük oranda izler taşıyor. Skoda tasarımcıları büyük bir değişimden ziyade ufak bir makyaj işlemi gerçekleştirmiş diyebiliriz.

Volkswagen Grubunun klasikleşen ön tampon, far, ızgara, arka stop ve bagaj kapağı makyaj beşlemesinden nasibini alan Superb önceki modeli ile büyük oranda benzerliklere sahip. Ancak aracın kasa ve gövde boyutlarında önemli değişiklikler mevcut. Geniş makam aracı duruşu ile ünlenen Superb Sedan artık 15 mm daha dar.

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Aracın "liftback" versiyon 43 mm kadar uzarken, 12 mm kadar da yükselmiş. Station wagon versiyonu ise 40 mm kadar uzarken 5 mm daha yükselmiş. Bu da aslında Skoda'nın,Türkiye'de her ne kadar en çok sedan versiyonu sevilse de, daha çok station wagon ve liftback modellere odaklandığını bizlere gösteriyor.

Aracın iç detaylarına geldiğimizdeyse,okurlarımız hatırlayacaktır, birkaç ay önce Kodiaq ve Superb modellerinin yenilenen iç tasarımları hakkında bir haber yapmıştık. Aracın iç detayları neredeyse birebir olarak sizlere gösterdiğimiz şekilde değiştirilmiş. Yenilenen ön konsol ve dijital paneller ile Superb kullanıcılarına daha fazla pratiklik sunuyor.

(Kodiaq modelinin de yeni iç tasarımını görmek ve daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.)

2024 Skoda Superb motor seçenekleri!

Herkesin ezbere bildiği 1.5 TSI turbo benzinli VAG Grubu seçeneği elbette yeni Superb'de de sunulmuş. e-TSI olarak belirtilen yarı hibrit destekli ünite yer alıyor. Bunun yanı sıra 2.0 TSI turbo benzinli seçenekte kullanıcılara sunulmakta. Türkiye'deki yakıt fiyatları ve vergi dilimleri kullanıcılarını daha çok 1.5 TSI üniteye yönlendirecektir. Dizel sevenler için kötü habere gelirsek dizel Superb seçeneği olmayacak.