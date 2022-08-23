Yaz arası veren diziler ne zaman başlayacak izleyiciler tarafından merak edildi. Yeni sezonda hangi kanalda hangi dizi olacak araştırılıyor. Peki, 2022-2023 sezonu diziler ne zaman başlayacak? Camdaki Kız ne zaman başlayacak? İyilik ne zaman başlayacak? Yasak Elma ne zaman başlayacak? Alparslan ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Yeni sezonda diziler ne zaman, hangi ay ve hangi gün başlayacak merak ediliyor. Peki, Yeni sezon diziler ne zaman başlayacak 2022? ATV, TRT 1, Fox TV, Kanal D, Star TV dizileri ne zaman, hangi gün başlayacak? Detaylar yazımızda...

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

Dizilerin yeni sezon ve yeni bölümleri her yıl genellikle Eylül-Ekim aylarında başlamaktadır. Haliyle önümüzdeki ay Eylül ve Ekim aylarında birçok dizinin başlaması bekleniyor.

HANGİ DİZİ HANGİ KANALDA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

- ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 2022 Ekim ayı ortalarında başlaması bekleniyor.

- Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisinin yeni bölümleri Eylül ayı ortasında başlaması bekleniyor.

- Fox TV'deki İyilik dizisinin yakında başlaması bekleniyor. Bazı kaynaklara göre dizinin yeni sezon bölümleri 26 Ağustos'ta başlayacak.

- TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun tanıtım fragmanları yayınlanmıştı. Henüz ne zaman başlayacağı hakkında bilgi yer almıyor.