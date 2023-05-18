Yeni seçmen kağıdı dağıtılacak mı? SON DAKİKA! 2. tur seçmen kağıdı ne zaman dağıtılacak?

14 Mayıs seçimlerinin ardından 2.tur için yeni seçmen kağıdı dağıtılacak mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından yeni seçmen kağıdı ne zaman dağıtılacak araştırılıyor. Peki, Yeni seçmen kağıdı dağıtılacak mı? 28 Mayıs seçmen kağıdı ne zaman dağıtılacak? İşte detaylar...

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28 Mayıs günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanı 2.tur seçimleri için seçmen kağıtları gelecek mi merak konusu oldu. 2.tur için seçmen kağıdı gelecek mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yeni seçmen kağıdı dağıtılacak mı? 2. tur seçmen kağıdı ne zaman dağıtılacak? Detaylar haberimizde...

YENİ SEÇMEN KAĞIDI DAĞITILACAK MI?

İlk turda hiçbir adayın yüzde 50'yi geçememesi ile birlikte Türkiye, 28 Mayıs'ta 2. tur için yeniden sandığa gidecek. İkinci tur seçimleri için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdı yeniden dağıtılacak.